Prezzi, Coldiretti, domani 19/3 contro I rincari italiani nell’orto

Con il caro prezzi che fa esplodere il carrello della spesa, spinto dalla guerra in Ucraina, l’arrivo della primavera fa scattare il ritorno alla coltivazione fai da te in terrazzi, giardini e piccoli appezzamenti. Per sostenere il fenomeno ed aiutare gli italiani a risparmiare arriva il “Tutor dell’orto anticrisi” con dimostrazioni pratiche in campo per sfruttare gli spazi a disposizione e produrre in autonomia frutta e verdura.

L’appuntamento è per domani sabato 19 marzo dalle ore 9.30 nei Mercati di Campagna Amica lungo tutta la Penisola, da Padova a Lecce fino alla Capitale in Via San Teodoro 74 a Roma dove saranno in azione gli esperti della Coldiretti con lezioni pratiche rivolte a tutti i cittadini (l’elenco completo degli appuntamenti su www.campagnamica.it).

Per l’occasione verranno forniti utili consigli agronomici per avere successo – spiega Coldiretti – con la dimostrazione delle diverse operazioni colturali dalla semina alla raccolta, l’analisi dei costi e dei tempi necessari ma anche suggerimenti ed idee per ottimizzare gli spazi disponibili con le diverse tipologie di orto che si possono realizzare in casa o all’aperto.

Sarà diffusa l’analisi Coldiretti sulla riscoperta degli “orti casalinghi” legati alla crisi scatenata dal conflitto in Ucraina.