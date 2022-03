Prezzi, Coldiretti, domani lunedi 21/3 trattori in marcia

Se i prezzi per le famiglie corrono, i compensi riconosciuti agli agricoltori e agli allevatori non bastano neanche a coprire i costi di produzione con il balzo dei beni energetici che si trasferisce infatti a valanga sui bilanci delle imprese agricole e mette a rischio coltivazioni e stalle, ma anche gli approvvigionamenti alimentari dei cittadini. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti che domani lunedì 21 marzo nel primo giorno della primavera che segna il risveglio delle campagne con centinaia di trattori e mucche al seguito si mobilita a Potenza dalle ore 10,30 con migliaia di agricoltori per chiedere "rimedi immediati e un rilancio degli strumenti europei, nazionali e regionali per far fronte alla grave crisi dovuta ai rincari e al conflitto in Ucraina. Dai costi per il riscaldamento delle serre per la produzione di ortaggi a quelli dei mangimi per dar da mangiare agli animali fino ai concimi per fertilizzare i terreni per le semine di primavera la spirale dei rincari sta mettendo in ginocchio l’agricoltura del sud che deve invece essere valorizzata come una risorsa del paese in questo momento di difficoltà.