Prezzi: Coldiretti, friggitrice in paniere con 52% fai da te in cucina

Con emergenza Covid che ha spinto il 52% degli italiani a sperimentare il fai da te in cucina la friggitrice ad aria è diventato un strumento strategico per pranzi e cene domestici. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare il nuovo paniere Istat con l’ingresso tra l’altro della friggitrice ad aria dopo che lo scorso anno era stato segnato dall’ingresso dell’impastatrice. La necessità di passare il tempo fra le mura domestiche a causa delle quarantene ha spinto al ritorno della cucina casalinga con – sottolinea la Coldiretti – la riscoperta di ricette e dolci. Una attività tornata ad essere gratificante per uomini e donne anche come antidoto alle tensioni e allo stress provocate dalla pandemia, magari con il coinvolgimento appassionato dei più piccoli. La passione dei fornelli si sta diffondendo anche tra i più giovani e tra persone completamente a digiuno delle tecniche di preparazione, proprio grazie alle nuove tecnologie che – evidenzia Coldiretti - oltre a facilitare le cotture cercano di renderle più sane e meno caloriche. Infatti l’emergenza Covid – conclude la Coldiretti - ha fatto ingrassare più di 4 persone su dieci (44%) in un Paese come l’Italia dove più di un terzo della popolazione adulta è in sovrappeso, mentre una persona su dieci è obesa (9,8%) con il 45,1% di persone dai 18 anni in avanti in eccesso ponderale secondo l’Istituto superiore di sanità.