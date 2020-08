PREZZI CONSUMO, ISTAT: INFLAZIONE TORNA NEGATIVA PER LA PRIMA VOLTA DA OTTOBRE 2016

Nel mese di maggio l’inflazione in Italia torna negativa per la prima volta da ottobre 2016 (quando la flessione dell’indice generale fu pari a -0,2%). Tuttavia, a determinare questo andamento è soprattutto la forte flessione dei prezzi dei carburanti (una delle componenti più volatili del paniere), che spingono la diminuzione dei prezzi dei prodotti energetici a un’ampiezza (-12,7%) che non si registrava da luglio 2009 (quando si attestò a -14,6%). Al netto degli energetici, l’inflazione sale infatti a +1,0% e la componente di fondo a +0,8%. In questo contesto, i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona mantengono una crescita sostenuta (+2,4%), rallentando di un decimo di punto rispetto ad aprile.

Nel mese di maggio, si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri una diminuzione dello 0,2% sia su base mensile sia su base annua (ad aprile la variazione tendenziale era nulla); la stima preliminare era -0,1%.

■ La flessione tendenziale dell’indice generale è imputabile prevalentemente alla marcata dinamica dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati, che accentuano il loro calo (da -7,6% a -12,2%).

■ L’“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, e quella al netto dei soli beni energetici rimangono stabili rispettivamente a +0,8% e a +1,0%.

■ Anche la flessione congiunturale dell’indice generale è dovuta per lo più alla diminuzione dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (-4,2%), solo in parte compensata dall’aumento dei prezzi dei Beni alimentari non lavorati (+1,2%).

■ L’inflazione acquisita nel 2020 è pari a -0,1% per l’indice generale e a +0,6% per la componente di fondo.

■ I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona rallentano lievemente da +2,5% a +2,4%, mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto registrano una variazione tendenziale nulla (da +0,8% di aprile).

■ L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) diminuisce dello 0,3% sia su base mensile sia su base annua (da +0,1% del mese precedente); la stima preliminare era -0,2%.

■ L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, registra una diminuzione dello 0,2% su base mensile e dello 0,4% su base annua.

■ Gli indici dei prezzi al consumo di maggio sono stati elaborati nel contesto dell’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del Coronavirus in Italia, che ha visto prolungarsi la sospensione delle attività di ampi segmenti dell’offerta di beni e servizi di consumo. L’impianto dell’indagine sui prezzi al consumo, basato sull’utilizzo di una pluralità di canali per l’acquisizione dei dati, ha consentito di ridurre gli effetti negativi dell’elevato numero di mancate rilevazioni.

LE DIVISIONI DI SPESA

Le dinamiche dei prezzi al consumo a maggio mostrano rallentamenti in quasi tutte le divisioni di spesa (Prospetto 2 e Figura 2): le flessioni più marcate si registrano per i prezzi di Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (da -4,2% a -4,4%), nei Trasporti (da -2,5% a -4,1%) e nelle Comunicazioni (da -3,4% a -3,8%); da segnalare, inoltre, il lieve rallentamento dei prezzi dei Prodotti alimentari e bevande analcoliche (da +2,8% a +2,6%) che continuano però ad avere una crescita sostenuta, e l’accelerazione di quelli degli Altri beni e servizi (da +1,4% a +1,6%).

In termini di contributi, l’inflazione generale è dovuta prevalentemente ai Prodotti alimentari e bevande analcoliche, che contribuiscono alla variazione dell’indice generale per 0,417 punti percentuali. I principali contributi negativi sono ascrivibili ad Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (-0,446 punti percentuali), a causa della marcata flessione dei prezzi dei Beni energetici regolamentati, e ai Trasporti (-0,616), a causa della forte diminuzione dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati.

LE TIPOLOGIE DI PRODOTTO

L’ulteriore rallentamento dell’indice generale NIC determina una flessione dei prezzi al consumo che non si registrava da ottobre 2016, imputabile prevalentemente all’ampliarsi della diminuzione dei prezzi dei beni da -0,4% di aprile a -1,0% (-0,3% su base mensile), mentre quelli dei servizi accelerano lievemente da +0,6% a +0,7% (-0,1% la variazione congiunturale); ciò determina un ampliarsi del differenziale inflazionistico che si porta a +1,7 punti percentuali (era +1,0 ad aprile).

La flessione più ampia dei prezzi dei beni è dovuta prevalentemente ai prezzi dei Beni energetici, che vedono un marcato accentuarsi delle spinte deflazionistiche (da -9,7% a -12,7%; -2,8% rispetto ad aprile).

Da segnalare inoltre il lieve rallentamento dei prezzi dei Beni alimentari (da +2,7% a +2,5%, +0,6% il congiunturale), la cui crescita rimane però sostenuta, sia nella componente lavorata (da +1,8% a +1,7%; +0,1% il congiunturale), sia in quella non lavorata (da +4,3% a +3,7%, +1,2% su base mensile); per quest’ultimo aggregato, pur continuando a registrare tassi di crescita elevati, decelerano i prezzi dei Vegetali freschi o refrigerati diversi dalle patate (da +6,4% a +5,3%, -2,9% rispetto ad aprile 2020) e quelli della Frutta fresca o refrigerata (da +9,6% a +7,9%, +9,0% il congiunturale).

I prezzi dei Beni energetici non regolamentati registrano una flessione ancora più ampia di quella di aprile (da -7,6% a -12,2%, -4,2% su base mensile) per effetto della dinamica di tutte le componenti dell’aggregato: i prezzi del Gasolio per mezzi di trasporto passano da -10,7% a -16,2% in termini tendenziali (-5,1% il congiunturale), quelli della Benzina da -9,0% a -15,2% (-4,7% su base mensile), i prezzi degli Altri carburanti da -5,3% a -6,7% (-1,9% rispetto ad aprile), quelli del Gasolio da riscaldamento da -13,8% a -18,5% (-4,5% il congiunturale) e quelli dell’Energia elettrica mercato libero da -2,4% a -5,9% (-4,7% su base mensile).

Con riferimento ai prezzi dei servizi la lieve accelerazione su base annua (da +0,6% a +0,7%) è dovuta per lo più alla crescita dei Servizi relativi all’abitazione, che passano da +0,1% a +0,2%, per effetto dei prezzi della Raccolta acque di scarico (che invertono la tendenza da -0,5% a +1,3%, +1,9% il congiunturale) e di quelli delle Spese condominiali (da -0,3% a +0,1%, -0,3% su base mensile). Si osserva, inoltre, una flessione meno marcata dei Servizi relativi alle comunicazioni (da -1,3% a -0,7%, +0,1 il congiunturale), a causa dei prezzi dei Servizi di telefonia mobile (che passano da -4,0% a -3,0%, +0,1% su base mensile).

Il ruolo delle diverse tipologie di prodotto nel determinare l’inflazione del mese di maggio è rappresentato dai contributi alla variazione dell’indice generale dei prezzi al consumo riportati nella figura 4.

I DATI DEL TERRITORIO

A maggio l’inflazione rallenta in tutte le ripartizioni geografiche, diventando negativa in tre di esse (Figura 5): resta al di sopra della media nazionale nelle Isole e al Sud (da +0,2% la variazione tendenziale diventa nulla per entrambe), è pari a quella nazionale nel Centro (da zero a -0,2%), mentre è al di sotto del dato nazionale nel Nord-Ovest (da -0,1% a -0,4%) e nel Nord-Est (da una variazione tendenziale nulla di aprile a -0,5%).

Nei capoluoghi delle regioni e delle province autonome e nei comuni non capoluoghi di regione con più di 150mila abitanti (Figura 6) l’inflazione più elevata si osserva a Napoli (+0,7%), Palermo (+0,5%), e Perugia (+0,4%), mentre Aosta registra la flessione più ampia (pari a -1,2%).

LE DIVISIONI DI SPESA

A maggio, l’IPCA diminuisce dello 0,3% sia su base mensile sia su base annua, con un’inversione di tendenza da +0,1% del mese precedente (Prospetto 6). Questo andamento è ascrivibile prevalentemente alla maggiore flessione dei prezzi di Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (da -4,2% a -4,5%), dei Trasporti (che passano da -2,5% a -4,1%) e delle Comunicazioni (da -3,5% a -3,7%); da segnalare una lieve decelerazione dei prezzi dei Prodotti alimentari e bevande analcoliche (da +3,0% a +2,7%), che comunque continuano ad avere una dinamica di crescita sostenuta.

