Prezzi, Draghi: Accelerare su percorso di autonomia strategica alimentare. Puntare su aumento aree coltivabili e diversificazione fonti importazione

"Come abbiamo concordato al Consiglio europeo informale della scorsa settimana, le ricadute economiche del conflitto vanno oltre il costo dell'energia. Si registrano aumenti anche nel costo dei generi alimentari, a livello globale sono cresciuti in modo quasi continuo da metà del 2020 e sono attualmente ai massimi storici. Questo ha delle conseguenze tangibili per i prezzi nei supermercati. Secondo i dati Eurostat a febbraio i prezzi degli alimentari sono cresciuti del 5,2% rispetto allo scorso anno. In particolare il prezzo della pasta è cresciuto dell'11% quello dello zucchero e del pane del 5%, quello della carne di quasi il 4. Questi rincari provengono da shock esterni che ci impongono di accelerare nel percorso di autonomia strategica in campo alimentare. Questo processo è alla portata della capacità tecnologica e produttiva europea ma richiede un impegno immediato, ad esempio l'aumento delle aree coltivabili e allo stesso tempo dobbiamo essere pronti a diversificare le fonti di importazione".

"Spezzare il legame tra prezzo del gas ed energia” dando “un ruolo centrale a rinnovabili e alla sponda sud del Mediterraneo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi nell’informativa alla Camera in vista del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo preceduto da un vertice Nato e G7 “a un mese esatto dall’invasione dell’Ucraina da parte dei russi”, ha ricordato il premier. Auspico “decisioni immediatamente operative nel prossimo Consiglio Ue”, ha esortato Draghi ripercorrendo i fatti di queste ultime settimane: “Dopo i picchi di 2 settimane fa” i prezzi dell’energia “sono scesi nuovamente. Il prezzo spot oggi è dimezzato rispetto alle punte di 200 euro a MWh dell’8 marzo ma sono prezzi ancora molto alti rispetto ai livelli storici più di 5 volte rispetto a un anno fa”. “La volatilità dei mercati energetici ha inciso anche sui carburanti che hanno superato i 2 euro al litro, anche se secondo la Commissione Ue l’andamento dei prezzi italiani è in linea con il resto dell’Ue. Nel nostro caso – ha aggiunto Draghi – si è registrato un aumento del 40% per la benzina e del 50% per il diesel rispetto a un anno fa. Venerdì corso il governo è intervenuto per proteggere il potere d'acquisto di famiglie e imprese e deciso di ridurre le accise di 25 centesimi per un mese”.

“Abbiamo creato fondi per sostenere i settori di pesca, agricoltura e autotrasporto particolarmente colpiti – ha proseguito il premier -. Le famiglie sono state tutelate dal bonus energia che è passato da 4 a 5,2 mln di famiglie, mentre le imprese potranno rateizzare le bollette, avere nuovi crediti d’imposta sul costo dell’energia e del gas, abbiamo ampliato i poteri di Arera e del garante per la sorveglianza dei prezzi perché possano seguire meglio gli andamenti dei prezzi. Un pacchetto di circa 4 mld finanziato in gran parte dagli extra-profitti del settore energetico, ognuno deve fare la sua parte in questa crisi. La risposta deve essere anche europea con una gestione comune del mercato dell'energia è auspicabile un coordinamento tra Commissione e Stati membri per una diversificazione degli approvvigionamenti gas, Gnl in particolare, e un approccio condiviso su stoccaggi” in modo da “avere maggior potere contrattuale e tutelarci a vicenda in caso di shock. “La creazione di un tetto europeo ai prezzi è già al centro di un confronto avviata con la Von der Leyen”.

