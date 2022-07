Prezzo del grano: il Senatore De Bonis e l’On. D’Attis incontrano gli agricoltori a Gravina di Puglia

Se la pasta sale (1,70 Euro al KG + 20%) il grano duro non può scendere (50 Euro a quintale - 20%)

"Il fatto che il prezzo della pasta continui a salire e invece quello del grano duro a scendere, e per di più in una situazione di scarsità di materie prime agricole come quella che stiamo vivendo, va al di là del comune buon senso e anche oltre le più note leggi di mercato. È necessario discuterne e trovare una soluzione che consenta ai consumatori e ai produttori di affrontare questa fase delicata con un prezzo accettabile per tutti. Il delta per il momento è questo: 1,70 euro al kg per la pasta, contro i 50 euro a quintale per il grano duro con un incremento del 20% per la pasta e un calo del 20% al quintale per il grano duro."

Così Il Senatore De Bonis annuncia un incontro con i produttori di grano duro della Puglia e della Basilicata che si svolgerà In Contrada Dolcecanto - Agriturismo Lo Cuoccio di Capone Spalluti (BA) alle ore 18:00 di Sabato 23 luglio.

"La previsione falsata degli abbondanti raccolti canadesi non ha scalfito il prezzo del 'canadese di prima' che rappresenta, anche se parzialmente, la qualità merceologica di riferimento del grano italiano superiore dal punto di vista tossicologico."

All'incontro oltre al Sen. Saverio De Bonis della Commissione agricoltura del Senato parteciperà il Coordinatore Regionale di Forza Italia On. Mauro D'Attis.