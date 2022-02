PRIMA e Santa Chiara Lab-Università di Siena a Expo 2020 Dubai per il futuro sostenibile dell’agroalimentare italiano e mediterraneo

Il professor Angelo Riccaboni, presidente del Santa Chiara Lab – Università di Siena e della Fondazione PRIMA - Barcellona, parteciperà domani, 22 febbraio, al Padiglione Italia di Expo Dubai, al forum “People, Planet, Prosperity - Italy - U.A.E. shared experiences for a sustainable future in Food & Agriculture" dedicato alla promozione delle esperienze dell’Italia e degli Emirati Arabi Uniti per un futuro sostenibile nel settore alimentare e agricolo (https://bit.ly/3IizawQ) .

L’evento, che si svolge nell'ambito della Food, Agriculture and Livelihoods Week (17-23 febbraio 2022), è promosso dal Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai e dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). L’inizio è previsto per le ore 11.00 presso il Padiglione Italia, sala Anfiteatro (ore 8.00 in Italia).

Il Forum sarà aperto dal Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli e riunirà agenzie governative, istituti di ricerca, università e leader del settore per riflettere su idee e prospettive per il futuro sostenibile dei sistemi agroalimentari grazie al contributo della ricerca e allo sviluppo di innovazioni tecnologiche, sostenibili e human-centered.

Sotto il claim “la bellezza unisce le persone” che guida la partecipazione italiana a Expo Dubai, l’evento affronterà le opportunità dell’innovazione tecnologica per un futuro sostenibile del settore, rifletterà su come coniugare tradizione e innovazione a favore di un’economia circolare e di diete alimentari salutari per le persone e l’ambiente e darà spazio alle storie di eccellenza italiane e emiratine.

Sulla base del protocollo di intesa siglato dal Segretariato Italiano di PRIMA con il Commissariato per la partecipazione dell'Italia a Expo 2020 Dubai, il prof Angelo Riccaboni interverrà nel panel dedicato all'innovazione nel settore agroalimentare portando l'esperienza del programma euro Mediterraneo PRIMA e il contributo dei ricercatori italiani in termini di avanzamento delle conoscenze scientifiche, sostenibilità, innovazione sui temi dell’agrifood e della gestione delle risorse idriche, nonché la valenza strategica dell’iniziativa quale strumento di diplomazia scientifica.

“Sono onorato di partecipare a questo importante evento internazionale che vede l’Italia portare ad Expo 2020 Dubai i più innovativi progetti dell’agrifood del Mediterraneo” dichiara Angelo Riccaboni, Presidente Santa Chiara Lab – Università di Siena e Fondazione PRIMA – Barcellona – “La ricerca e l’innovazione sono fondamentali per creare soluzioni concrete capaci di generare connessioni, vincere la sfida della sostenibilità, affrontare i problemi economici, sociali e ambientali che caratterizzano questa regione. In cinque anni di attuazione del programma, PRIMA sta offrendo un contributo distintivo all’innovazione nel settore dell’agroalimentare e a favore di un modello di sviluppo sostenibile, per il futuro prospero del Mediterraneo”.

All’interno del panel dedicato alle best practices e ai casi di imprese innovative del settore, parteciperannoSfera Agricola e Irritec, le due aziende vincitrici del Santa Chiara Lab Agrifuture Awards, il contest sulle buone pratiche di innovazione sostenibile che ha premiato le aziende italiane più innovative durante l’edizione 2020 del Maker Faire Rome - The European Edition (evento realizzato dalla Camera di Commercio di Roma).

Agrifuture Awards, promosso nell’autunno 2020 dal Santa Chiara Lab – Università di Siena, in collaborazione con Maker Faire Rome - The European Edition, il Commissariato italiano per Expo 2020 Dubai e con il supporto di Rinnovabili.it, nasceva con lo scopo di selezionare le migliori pratiche di innovazione sostenibile delle aziende agroalimentari italiane e di valorizzarle in un percorso che le avrebbe rese oggetto di eventi e iniziative preso il Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai.

Giulia Giuffrè, Board Member e Sustainability Ambassador di Irritec, presenterà le soluzioni di smart irrigation realizzate dall’azienda siciliana, in particolare EXXtreme tape™, un’ala gocciolante leggera inarrestabile che consente diportare acqua anche in contesti dove presenterà le soluzioni di smart irrigationrealizzate dall’azienda siciliana che consentono di portare acqua anche in contesti dove risulta molto scarsa (https://bit.ly/3h5WYIJ). Come soluzione innovativa nel campo dell’idroponica Andrea Nunnari,CFO di Sfera Agricola, parlerà della serra attiva sviluppata dall’azienda toscana che, grazie al ciclo di coltivazione chiuso e al recupero delle acque, riesce ad ottenere un risparmio idrico fino al 90% rispetto alle coltivazioni su suolo (https://bit.ly/3uPL25T).

“Il forum ‘People, Planet, Prosperity’ rappresenta un’importante opportunità di condivisione attorno alle tematiche di sostenibilità e innovazione, da sempre al centro dell’azione di Irritec. La nostra azienda ha, infatti, improntato la sua strategia verso lo sviluppo di sistemi di irrigazione di precisione, guardando ad un modello di agricoltura sostenibile e replicabile nel mondo” interviene Giulia Giuffrè, Board Member e Sustainability Ambassador di Irritec. “Vogliamo quindi ringraziare Santa Chiara Lab – Università di Siena per aver riconosciuto l’impegno di Irritec, scegliendoci come portavoce del valore della tecnologia Made in Italy ad Expo Dubai 2020”.

“La partecipazione ad Expo Dubai 2020 è motivo di grande orgoglio per Sfera perché ci offre l’opportunità di rappresentare il settore dell’agricoltura tecnologica italiana in un contesto molto prestigioso” dichiara Luigi Galimberti, CEO e Founder Sfera Agricola - “Credo che questa partecipazione sia innanzitutto figlia della cooperazione tra imprese, istituzioni e centri di eccellenza e di collaborazioni preziose come quella con il Santa Chiara Lab – Università di Siena e il Segretariato Italiano di PRIMA. Essere tra i rappresentanti di aziende agroalimentari a Dubai è la conferma che stiamo lavorando nella giusta direzione per rendere l'agricoltura più sostenibile e rispondere alle sfide a cui l'umanità è chiamata”.

Tra i progetti di ricerca più innovativi dell’agrifood del Mediterraneo, verrà illustrato “I Guess Med”, vincitore dei bandi PRIMA 2019. Il progetto, presentato dalla Dott. ssa Alejandra Navarro Garcia, ricercatrice del CREA- Orticoltura e Florovivaismo, e coordinatrice del progetto, ha sviluppato un innovativo sistema di supporto per le serre nella regione del Mediterraneo che, mediante l’uso di sistemi di IoT e DSS (Decision Support System), ottimizza la fertirrigazione e previene malattie e attacchi di parassiti. I Guess Med, finanziato anche con il supporto del Ministero Università e Ricerca, è coordinato dal CREA in collaborazione con l’Università di Pisa, EVIA s.r.l. e Bioplanet s.c.a insieme ad enti e università di Spagna, Tunisia e Turchia.

L’Università di Pisa, attraverso l’intervento da parte della Prof.ssa Annamaria Ranieri, presenterà alcuni dei progetti vincitori dei bandi PRIMA guidati dall’Ateneo che propongono, nell’ottica di un’economia circolare, soluzioni innovative per l'adattamento al cambiamento climatico, per una riduzione dello spreco alimentare e sistemi di acquaponica per un utilizzo delle risorse naturali più efficiente e meno inquinante.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming agli indirizzi:

· https://bit.ly/33uK8Am per la diretta in lingua italiana;

· https://bit.ly/359ugE0 per la diretta in lingua inglese.

Agenda e informazioni: https://bit.ly/3IizawQ