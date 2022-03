Princes, Coldiretti, Oxfam Italia e i sindacati di Foggia si uniscono per la filiera del pomodoro “made in Puglia”

Princes Industrie Alimentari (PIA), società che gestisce il più grande stabilimento in Europa per la trasformazione del pomodoro, insieme a Coldiretti Foggia, associazione che rappresenta le imprese agricole, Oxfam Italia, associazione in prima linea contro ogni forma di disuguaglianza, e le Organizzazioni sindacali CGIL Flai, Fai CISL e UILA UIL hanno dato vita a una collaborazione ad ampio raggio che prevede progetti e iniziative volte a diffondere pratiche etiche e di consapevolezza per contrastare gli episodi di sfruttamento in Capitanata al fine di promuovere la filiera del pomodoro “Made in Puglia”, dal campo alla tavola dei consumatori.

La collaborazione, la prima ad unire il mondo del business e le associazioni a tutela dei lavoratori della Capitanata, prevede una serie di attività rivolte alle imprese agricole, alle cooperative partner di PIA e agli agricoltori che puntano a diffondere conoscenza e strumenti utili al fine di rendere migliori le condizioni di lavoro nei campi, aumentare la consapevolezza dei diritti dei lavoratori, la sostenibilità sociale, economica e ambientale del pomodoro pugliese e valorizzare il prodotto 100% Made in Italy sui mercati esteri.

“Sono anni ormai che Princes Industrie Alimentari, con i suoi fornitori agricoli, investe per una filiera del pomodoro più etica e sostenibile, valutando positivamente l’opera di controllo e repressione delle pratiche scorrette e illegali. Al tempo stesso, abbiamo sempre evidenziato la carenza di formazione a favore di operatori agricoli e braccianti per individuare modelli positivi virtuosi e buone pratiche per un futuro più etico. E con questo obiettivo abbiamo trovato dei partner di eccellenza che hanno risposto con entusiasmo al nostro progetto. Si tratta di step necessari per far crescere il comparto del pomodoro italiano e rispondere, al contempo, alla crescente richiesta da parte dei consumatori di tutto il mondo di prodotti sempre più sostenibili.” ha commentatoGianmarco Laviola, Amministratore Delegato di Princes Industrie Alimentari.

La prima iniziativa si è svolta a fine febbraio presso la Coldiretti Foggia dove si sono riuniti i lavoratori di cooperative e aziende agricole per un corso di formazione che ha fornito strumenti e informazioni utili sui riferimenti legislativi in merito alla contrattualistica e alla sicurezza sul lavoro. Nei prossimi incontri saranno approfonditi temi etico-sociali,come la creazione di un servizio di orientamento e accoglienza per i lavoratori e il trasporto sicuro nei campi.