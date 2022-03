Procemsa, società partecipata da Investindustrial, acquista Aakamp

Farmaceutici Procemsa, società indirettamente detenuta da Investindustrial Growth L.P. ("Investindustrial") e leader nella ricerca e sviluppo, produzione e packaging di integratori alimentari, medical devices e cosmetici, ha sottoscritto un contratto per l’acquisizione di Aakamp, primaria azienda tedesca nello sviluppo e nella produzione di integratori alimentari in tutte le forme farmaceutiche, per consolidare la propria leadership internazionale nel mercato della cosmetica e degli integratori alimentari. L'operazione dovrebbe concludersi entro la metà di aprile.

Questa integrazione, che segue l’acquisizione di OFI annunciata nel 2020, segna un traguardo importante nello sviluppo del Gruppo e, grazie alle dimensioni e al posizionamento di Aakamp nel mercato, consente a Procemsa di rafforzare la presenza europea, ampliare ulteriormente la propria diversificazione geografica e di accedere al canale di vendita D2C (“Direct to Consumer”).

Fondata nel 2009 a Breddorf (Germania) da Alexander Keibel, che continuerà ad essere CEO dell'azienda, Aakamp è uno dei principali produttori tedeschi indipendenti di integratori e serve i principali marchi tedeschi di salute e benessere con una forte presenza in particolare sul canale di distribuzione D2C. L'azienda ha uno stabilimento produttivo di proprietà e attualmente impiega circa 200 dipendenti.

L'integrazione tra Procemsa e Aakamp consente a Investindustrial di proseguire nella strategia di creazione di un polo europeo della cosmetica e degli integratori alimentari grazie all’ingresso in un mercato come quello tedesco che è il secondo più grande d'Europa con un valore di circa 2,5 miliardi di euro. Grazie a questa nuova operazione, il Gruppo Procemsa diventa il terzo principale operatore italiano di questo mercato, con una significativa presenza internazionale.

Andrea C. Bonomi, Presidente dell’Industrial Advisory Board di Investindustrial ha commentato: “Questa operazione è un altro esempio della strategia di consolidamento di successo che Investindustrial ha attuato sin dall’inizio della sua attività, integrando 150 aziende alle società in portafoglio. Riteniamo che Procemsa sia ben posizionata per continuare la sua espansione internazionale sia attraverso acquisizioni che attraverso una crescita organica e in Aakamp abbiamo trovato un’ottima opportunità per consolidare il posizionamento in un mercato importante come quello tedesco”.

Alessandro Sertorio, Amministratore Delegato di Farmaceutici Procemsa ha dichiarato: “Grazie al supporto di Investindustrial, il nostro Gruppo ha potuto proseguire nel percorso di consolidamento della presenza in Europa e non solo. Con questa fusione integreremo ulteriormente le competenze di ricerca e sviluppo con una struttura all’avanguardia per la vendita sui canali online e D2C. L’aggregazione con un player internazionale come Aakamp sbloccherà nuove sinergie commerciali e ci consentirà di rafforzare la nostra leadership nel mercato”.

Alexander Keibel, Amministratore Delegato di Aakamp ha aggiunto: “Siamo lieti di aver ottenuto la fiducia di un partner come Investindustrial e di poter collaborare con un grande Gruppo come Procemsa. La nostra società è fortemente improntata allo sviluppo digitale e siamo certi che la nostra vocazione internazionale potrà consolidare il ruolo di Procemsa tra i player leader nel settore".

Investindustrial

Investindustrial è un gruppo europeo leader di società di investimento, holding e consulenza gestite in modo indipendente con 11 miliardi di euro di fondi raccolti. Con un approccio profondamente radicato alle tematiche ESG, Investindustrial, da oltre 30 anni, fornisce ad aziende del segmento mid-market capitale, competenza industriale, sostegno operativo e una piattaforma globale per accelerarne la creazione di valore sostenibile e l’espansione internazionale. Alcune società di Investindustrial sono autorizzate e soggette al controllo regolamentare della FCA nel Regno Unito e della CSSF in Lussemburgo. Le società di investimento di Investindustrial agiscono indipendentemente l'una dall'altra nonché da ciascun fondo.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.investindustrial.com.

Farmaceutici Procemsa

Fondata nel 1939, Procemsa è specializzata nella ricerca e sviluppo, produzione e packaging di integratori alimentari, medical devices e cosmetici per conto terzi in tutte le forme farmaceutiche, liquide e solide. L’azienda collabora con le più importanti multinazionali del settore farmaceutico, nutrizionale e del benessere, esportando i propri prodotti in oltre 60 Paesi del mondo. Procemsa conta 5 sedi produttive e due centri di Ricerca e Sviluppo di ultima generazione a Nichelino (TO) e a Bergamo che complessivamente impiegano 195 persone.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.procemsa.it.

Aakamp

Fondata nel 2009 a Breddorf (Germania) da Alexander Keibel, Aakamp è uno dei principali produttori tedeschi indipendenti di vitamine, minerali e integratori (VMS) con contratti di sviluppo e produzione conto terzi (CDMO - Contract Development and Manufacturing Company), che serve principalmente marchi tedeschi di salute e benessere concentrandosi sul canale di distribuzione online Direct-to-Consumer ("D2C"). L'offerta di prodotti dell'azienda si concentra sugli integratori alimentari e comprende l'intera gamma di formati e opzioni di imballaggio (capsule, compresse, liquidi, softgel, polvere e granuli). L'azienda ha un impianto di produzione appositamente costruito e impiega circa 200 persone.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.aakamp.de.