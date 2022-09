Prodotti agricoli tradizionali, Patuanelli: chiave nostra identità, presto un marchio di riconoscibilità

"L'Italia è il paese dei comuni, delle piccole località, fondamentali per la produzione agricola e chiave per comprendere la nostra identità. Valorizzare questa nostra capacità artigianali è una delle mission di questo ministero. Stiamo parlando di 5450 Pat presenti in Italia, con la Campania come regione più presente. Sono prodotti con caratteristiche particolari, riconosciute. Ricordiamo su quali valori si basa il nostro Made in Italy, attraverso la promozione di crea valore aggiunto e profondità nei mercati. Inoltre parliamo di prodotti davvero a km zero, in ambiti territoriali ristretti".

Così Stefano Patuanelli, ministro dell'agricoltura, in occasione della conferenza stampa sui prodotti agricoli tradizionali (PAT), organizzata al Mipaaf.

"Il provvedimento approvato mette un milione per la valorizzazione distribuendolo sul territorio. Inoltre vogliamo istituire un osservatorio di supporto per il ministero e sarà creato con un mio atto e prossimamente avremo anche un marchio di riconoscibilità, sarà un processo inevitabile", conclude Patuanelli.