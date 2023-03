Progetto Aracne, Crea. De Carlo: seta, filiera che fa parte della nostra tradizione e che merita di essere riscoperta

“La valorizzazione delle nostre tradizioni, anche quando restano latenti o quando non vengono giustamente valorizzate, rimangono parte del nostro tessuto e della nostra storia, meritando perciò di essere riscoperte. Vi faccio poi i miei complimenti, non è facile vincere e vedersi finanziato un progetto come questo perché tante nazioni in Europa si stanno organizzando per intercettare i fondi europei. Il Crea è davvero un orgoglio nazionale. Chi rappresenta le istituzioni deve lavorare per far conoscere le eccellenze italiane e se oggi l’agricoltura italiana è un’eccellenza lo si deve anche a chi, come il Crea, ha supportato quel passaggio da tradizione a innovazione che ci ha portato ad essere leader nel mondo.”

Così Luca De Carlo, Presidente della IX Commissione permanente del Senato nel corso della presentazione del Progetto ARACNE, coordinato dal CREA, che coinvolge partner istituzionali e privati in tutta Europa, per il rilancio della filiera della seta italiana e la costituzione di una via della seta europea.

“Questo progetto, Aracne, merita di essere seguito e raccontato perché come oggi stiamo lavorando ad un progetto di legge per la valorizzazione del turismo enogastronomico, anche questo settore, legato al gelso, deve essere messo al centro e raccontato. Siamo nel solco di quanto ci siamo dati come governo e maggioranza, ossia di innovare con la consapevolezza della nostra tradizione. La tradizione e sempre una innovazione che ce l’ha fatta e vale per tutti i campi, compreso per questo settore.