"Effettivamente era in programma una delibera per realizzare questa grande nuova società il cui obiettivo è mettere in rete i consorzi agrari e il gruppo Bf", spiega ad AGRICOLAE il presidente della Coldiretti nonchè presidente del Consorzio Nord Est Ettore Prandini. "Ci sono state presentate delle osservazioni, motivo per il quale si è verificata una impasse, che non va a pregiudicare però la bontà dell'operazione", prosegue. "Anzi, dal mese di maggio presenterò una nuova delibera cercando di dare risposte ai consiglieri per fugare i dubbi manifestati. Come in tutti i momenti di confronto ci si incontra e ci si scontra - conclude - ma per trovare soluzioni. E il progetto va avanti".

In questi giorni si stanno svolgendo i consigli di amministrazione in merito all'accordo di investimento che include la fusione tra i consorzi e il gruppo Bf. Il progetto ha avuto per ora l'ok da parte del consiglio del consorzio del Tirreno e del consiglio del Consorzio Emilia dove però si sono dimessi i membri afferenti a Confagricoltura come anche dell'Adriatico, del Centro Sud. Il consorzio Terre Padane si aggiorna invece al 30 di aprile per il nuovo Cda dopo una serie di mal di pancia interni. Il Collegio sindacale ha infatti scritto nella propria relazione che "l'operazione è da ritenersi non condivisibile, rischiosa e per cui censurabile".