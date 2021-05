Progetto scuola e impresa: la formazione di Joinfruit e Synergie School

L’O.P. Joinfruit e Synergie School uniscono le forze per agevolare l’incontro tra il mondo della scuola e quello del lavoro nella filiera dell’ortofrutta: dopo una prima collaborazione con un corso pratico e teorico sulla potatura, rivolto ai lavoratori, a maggio una nuova attività formativa nell’ambito dell’Alternanza tra Scuola e Lavoro. Si tratta di due pillole formative on line per gli studenti dell’Istituto IIS Denina – Sede Denina e Pellico.

Gli incontri in programma saranno tenuti dal Direttore di Joinfruit Bruno Sacchi e da un tecnico specializzato, che presenteranno l’azienda fornendo dettagli sull’organizzazione del lavoro, sulla cultura d’impresa, sulle norme contrattuali, sui mercati di riferimento e sullo sviluppo sostenibile. L’obiettivo è di avvicinare gli studenti del terzo, quarto e quinto anno alle imprese del territorio cuneese, così da favorire la comprensione delle competenze richieste ai giovani dal mondo del lavoro.

“Uno dei valori fondanti di Joinfruit - commenta Bruno Sacchi - è la valorizzazione delle persone che lavorano con noi, a cui assicuriamo sicurezza, salute, benessere e un accompagnamento costante nella loro crescita e sviluppo professionale. Abbiamo accettato la proposta di Synergie School perché incontrare i giovani che saranno i lavoratori e gli imprenditori di domani, ci sembra parte integrante della nostra mission.”

Le pillole formative SYNERGIE SCHOOL, pensate e progettate nella logica di Percorsi per lo sviluppo delle Competenze Traversali e Orientamento al lavoro (PCTO), hanno l’obiettivo di supportare gli alunni ad affacciarsi al mondo del lavoro e valutare le possibilità d’inserimento tramite apprendistato duale e stage curricolare durante il corso di studi o post diploma con tirocinio, somministrazione o assunzioni dirette.

Jolanda Arnolfo – Referente Synergie School per il distretto cuneese: “Siamo molto contenti di realizzare questo tipo di iniziative, le aziende del territorio saluzzese ci richiedono ragazzi neodiplomati: sono molto “gettonati” tutti i profili tecnici come geometri, ragionieri, periti, in particolare agrari. Dall’altro lato le scuole hanno necessità di supporto per creare i contatti con le aziende: questo territorio è ricco di aziende e magazzini agricoli che lavorano anche con l’estero e che sono in gradi di offrire opportunità e percorsi lavorativi di qualità, a partire da inserimenti con tirocini e apprendistato. Inoltre, insieme a Joinfruit, abbiamo il desiderio di attivare un corso post-diploma specifico sulla logistica dei magazzini della frutta o sulla contabilità dei magazzini, in modo da poter fornire alle aziende del territorio delle figure formate a 360°.”

Aggiunge il Prof. Flavio Girodengo, Preside dell’Istituto Denina: “Le attività di orientamento a conclusione delle scuole superiori sono fondamentali: si cerca di dare ai ragazzi qualche strumento in più per valutare le offerte lavorative, per confrontarle con le proprie potenzialità ed ambizioni, in sintesi di trovare la strada a loro più congeniale e speriamo ricca di soddisfazioni. Un grazie sincero a chi ci ha offerto questi strumenti per i nostri studenti.”