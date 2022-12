Promozione Ue, Baldrighi: Origin Italia: grazie a lavoro Lollobrigida stralciate grossolane discriminazioni che non aiutano a corretta alimentazione

"Ottimo risultato sia per le maggiori disponibilità finanziarie per la promozione di Dop e Igp sia per l'inclusione dei prodotti a base di carne. Come spesso ribadito per il Nutriscore, discriminazioni così grossolane non aiutano la corretta, equilibrata e completa alimentazione. Grazie al lavoro svolto dal ministro Lollobrigida". Così ad AGRICOLAE il presidente di Origin Italia Cesare Baldrighi nel commentare la notizia dello stralcio dal bando 2023 del Reg 1144/2014 delle frasi discriminatorie che escludevano dalla promozione carne e vino e al contempo all'aumento del budget per le Ig richiesto dal governo italiano.