Promozione Ue, Battista (Copagri): vinta la prima scommessa del governo su Sovranità alimentare intesa come tutela prodotto e lavoro agricoltori italiani

"Non potevamo subire questa discriminazione da parte dell'Europa sia per quanto riguarda il vino che la carne abbiamo raggiunto un livello di qualità altissimo. Abbiamo lavorato in questi anni, in Italia, sulla valorizzazione del vino per garantire il prodotto ai consumatori ai quali abbiamo cercato di far conoscere tutti i risvolti della produzione per metterlo nelle condizioni di saper scegliere. Stessa cosa vale per il settore carne, al quale è stato data molta attenzione sia per quanto riguarda il benessere degli animali che la sicurezza delle fasi produttiva". Così ad AGRICOLAE il presidente Copagri Tommaso Battista nel commentare l'eliminazione dei testi che discriminavano carne e vino dal bando 2023 del Reg. 1144/2014 sulla promozione Ue. "Tutto questo non poteva essere smentito da decisioni prese in Ue che non tengono conto del benessere alimentare. Questa è la prima risposta alla scommessa del governo Meloni sulla Sovranità alimentare intesa come tutela. La dimostrazione di voler tutelare la qualità del nostro prodotto", conclude.