Promozione Ue, Nevi (Fi): vino, salumi e carni rosse eliminati dalla lista dei cibi dannosi. Un successo del governo e di Forza Italia

Vino, salumi e carni rosse sono stati eliminati dalla lista degli alimenti ritenuti dannosi per la salute umana. È un risultato - annunciato dal ministro dell’agricoltura e sovranità alimentare Lollobrigida - di grande importanza, raggiunto anche grazie alle battaglie portate avanti da Forza Italia in tanti anni. In tal senso esprimo soddisfazione a nome del mio partito e in qualità di responsabile nazionale di FI per il settore agricoltura. Il risultato raggiunto è ovviamente il frutto di un grande lavoro di squadra e di un governo che ha le idee chiare sulle battaglie da portare avanti in Europa. Ed è cosa assolutamente positiva che anche a Bruxelles ci sia una nuova sensibilità su queste tematiche e si mettano in un angolo quelli che hanno avuto fin qui un approccio solo ideologico, rischiando di creare seri danni alla nostra economia, alla nostra cultura e alla nostra tradizione. Per quanto ottenuto sento di rivolgere un grazie particolare al ministro Antonio Tajani che ha sempre combattuto per ottenere il riconoscimento oggi concesso dalla Commissione europea e lo ha fatto fin dai tempi in cui ricopriva il ruolo di presidente del Parlamento europeo e in queste settimane da ministro degli Esteri.

Infine, non deve passare inosservata anche le decisione della Commissione europea di continuare a finanziare il mondo del vino, dei salumi e delle carni rosse nell’ambito della promozione per gli stili di vita. Adesso ci saranno ben 2 milioni di euro in più rispetto al passato, venendo così accolta la richiesta del governo italiano.