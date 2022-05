Prosciutto di Modena, il consorzio torna in presenza a CIBUS 2022 con un articolato programma di showcooking a cura di Daniele Reponi

Il Consorzio del Prosciutto di Modena torna a CIBUS con un ricco programma di showcooking realizzato dal “Re dei Panini” Daniele Reponi che nei primi 2 giorni della Fiera, il 3 e 4 maggio, proporrà i suoi panini gourmet a base di Prosciutto di Modena DOP. Appetitosi ed originali gli abbinamenti proposti, a partire dall’impiego delle eccellenze del territorio modenese in particolare ed emiliano più in generale: Aceto Balsamico tradizionale di Modena, Parmigiano Reggiano, Confettura di Amarena Brusca di Modena, insieme ad altri divertenti proposte legate all’utilizzo di frutta e persino pesce.

Dichiara la Presidente del Consorzio Prosciutto di Modena Giorgia Vitali: “A parte l’edizione del settembre 2021 il Consorzio ha sempre partecipato a CIBUS fin dalle sue prime edizioni. È motivo di grande soddisfazione per noi poter tornare a partecipare alla più importante Fiera dell’Agroalimentare dove è possibile far degustare le qualità uniche e distintive del nostro prodotto e soprattutto, farle conoscere ed apprezzare a Buyer e Retailer così come a Importatori Internazionali”. A tal proposito, il Consorzio è impegnato in una presentazione ufficiale del Prosciutto di Modena DOP il 3 maggio alle ore 11:00 all’interno dello Stand della Regione Emilia-Romagna. Sarà l’occasione per intercettare il target trade per poter allargare i canali di distribuzione e ampliare i mercati di penetrazione del nostro salume nel mondo.

Il Consorzio del Prosciutto di Modena, che raggruppa oggi 10 produttori, ha sempre avuto una costante attenzione al prodotto, tanto da modificare qualche anno fa il Disciplinare di produzione in senso restrittivo per migliorare ancora di più il già alto livello qualitativo. La prima modifica ha riguardato la ricetta, solo cosce di suino e sale, senza l’aggiunta di spezie; l’aroma è dato dalla prolungata stagionatura. La seconda modifica ha stabilito una stagionatura minima di 14 mesi, la più lunga tra tutti i prosciutti Dop italiani. La materia prima utilizzata per la sua produzione è ottenuta esclusivamente da suini di origine italiana, nati e allevati in 10 regioni d’Italia centro-settentrionale.