Prosciutto di San Daniele, parte da Roma il tour itinerante nelle principali città italiane

Inizia a Roma il tour itinerante "Aria di San Daniele", che porta il prosciutto Dop friulano in diverse città italiane. Il giro d'Italia gastronomico ha in programma una serie di eventi in cui sarà possibile degustare un'eccellenza italiana affettata a mano o macchina, accompagnata da vini che ne esaltano il sapore. Il primo appuntamento è stato a Roma, presso l'enoteca Magazzino Scipioni del quartiere Prati, e proseguirà con queste date: ancora nella Capitale il 23, 24, 28, 29 e 30 marzo, altre sei serate dal 10 al 21 aprile a Torino. Si sposterà a Bergamo dal 26 al 28 aprile per poi trasferirsi a Milano dal 2 al 10 maggio per terminare a Verona dal 15 al 18 maggio.

"Aria di San Daniele è il tour itinerante che riprende la sua attività per il quinto anno - spiega Nicola Sivilotti, responsabile comunicazione del Consorzio di San Daniele - per portare il prosciutto nelle principali città italiane attraverso il circuito horeca. Partiamo da Roma per poi andare a Torino, Bergamo, Milano e Verona per poi proseguire dopo la pausa estiva verso il centro-sud Italia. Si tratta di una importante presenza nei locali dove si consuma l'aperitivo per presentare il prosciutto di San Daniele ai consumatori e raccontare le sue caratteristiche distintive, oltre che proporlo con abbinamenti nelle città dove siamo ospitati. Nei cinque anni precedenti abbiamo visitato oltre 200 locali ed è una delle principali attività del consorzio che vede consolidare la sua presenza nel mercato italiano ed estero. Il 2021 ha visto un forte aumento della produzione nel comparto con una crescita del 14% attestandosi a 350 milioni di euro. Cresce e conferma la quota export, con il 60% verso i mercati stranieri, in primis Europa, ma anche negli Stati Uniti e Australia, che si confermano paesi molto importanti".