Prosecco Doc diventa una bottiglia da Museo all’inaugurazione di Adi Design Museum

ADI Design Museum e Prosecco DOC, un progetto condiviso per valorizzare i talenti italiani. Per l’inaugurazione di ADI Design Museum di Milano è stata realizzata dal Consorzio di tutela del Prosecco DOC una bottiglia speciale, in edizione limitata, che presenta un’etichetta dedicata specificatamente al museo. Il progetto, realizzato congiuntamente per dare corpo alla partnership con ADI, si concretizzerà nello spazio Officina Design Cafè, dove solo i visitatori del Museo avranno modo di poterlo degustare ed eventualmente acquistare. L’intera operazione, coordinata per tempo da ADI e Consorzio, risulta finalizzata a una raccolta fondi che consentirà l’implementazione della Collezione Permanente del Compasso d’Oro, attraverso l’acquisizione di nuovi oggetti che entreranno a farvi parte. Inoltre tale progetto darà forza alla collaborazione di ADI con un nome ormai sinonimo di eccellenza italiana riconosciuta a livello internazionale. Il Consorzio di tutela del Prosecco DOC diventa infatti partner ufficiale di ADI Design Museum come Official Sparkling Wine: una emblematica realtà culturale e un iconico colosso dell’enogastronomia, sinergicamente uniti nel ruolo di ambasciatori del miglior Made in Italy. Il Consorzio del Prosecco DOC, la maggiore denominazione italiana in forza delle sue oltre 500 milioni di bottiglie all’anno, non è nuovo a questo tipo di iniziative: le collaborazioni con il mondo dello sport, della solidarietà e della cultura lo vedono co-protagonista in svariate iniziative di respiro locale e, soprattutto, internazionale.

