Prosecco, europarlamentari Lega, Italia faccia fronte comune contro Prosek

Contro la scellerata scelta dell’Ue di assecondare l’iter del ‘Prosek’ croato, serve che il nostro Paese faccia fronte comune per combattere questa iniziativa e difendere un’eccellenza italiana da uno scippo che non può essere tollerato. Qui non c’è spazio per divisioni politiche, di partito o territoriali: il Prosecco è un simbolo dell’Italia e del Made in Italy, conosciuto e venduto in tutto il mondo, e va tutelato. L’Italia faccia sentire forte la propria voce in Europa, auspichiamo una forte iniziativa da parte del Governo e noi saremo al suo fianco, a Bruxelles come a Roma e sui territori, per difendere il Prosecco e i nostri prodotti tipici, le nostre imprese, i nostri lavoratori”.

