Prosecco, Maggioni (Lega): si prospetta lunga battaglia, noi in prima linea

“Si prospetta una lunga battaglia e la Lega è pronta a difendere in tutte le sedi la denominazione del Prosecco. Ciò non significa soltanto stare dalla parte dei tanti lavoratori di un settore che vale almeno 2,5 miliardi, ma proteggere un prodotto che rappresenta l’Italia in Europa e nel mondo. La questione 'Prosek' ci vede in prima linea come italiani, dal Parlamento al Governo, tutti coinvolti in una vicenda che non può dare luogo a precedenti che metterebbero in discussione lo stesso concetto di Made in Italy”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK