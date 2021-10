Prosek, Comagri Camera. Battistoni: Attenzione alta e ferma opposizione da Mipaaf. Precedenti ci danno ragione

Signor Presidente, onorevoli deputati,

nel mese di giugno la Commissione UE ha posto all’attenzione degli Stati membri un documento di lavoro relativo alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, della domanda di protezione della menzione tradizionale ‘Prošek’ nel settore vitivinicolo, presentata dalla Croazia ai sensi dell’articolo 113 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Sin da subito, nel corso del Comitato di Gestione europeo del 29 giugno, abbiamo espresso la netta contrarietà alla proposta, in quanto non solo la traduzione di detta menzione corrisponde al nome della DOC “Prosecco” e delle DOCG “Conegliano Valdobbiadene – Prosecco” e “Colli Asolani – Prosecco”, protette come DOP e come tali iscritte nel relativo registro della Commissione UE; ma anche perché l’eventuale autorizzazione all’uso del Prosek croato avrebbe creato un pericoloso precedente di istituzionalizzazione dell’italian sounding. Ciò non di meno, la Commissione UE ha ritenuto che sussistessero le condizioni per l’avvio del procedimento di registrazione.

Pur mantenendo altissima l’attenzione sulla vicenda, ci tengo comunque a rassicurarvi sul fatto che ad oggi non è stata presa ancora una decisione finale sulla registrazione del Prosek in quanto l’iter procedimentale è ancora nella sua fase istruttoria: la Commissione, infatti, pur avendo dato il via libera al processo autorizzativo, non è ancora entrata nel merito della domanda e lo farà soltanto nelle successive fasi di verifica e valutazione.

Lo stesso Commissario Ue all’Agricoltura Janusz Wojciechowski, nel corso del recente G20 Agricolo, nell’asserire che la questione del Prosecco è molto specifica e che le obiezioni dell’Italia saranno prese in seria considerazione, ha dichiarato che la questione non è conclusa.

Come previsto dall’articolo 98 del Regolamento, nei prossimi 60 giorni dalla pubblicazione dell’assenso della Commissione faremo opposizione formale alla domanda croata; e lo faremo in modo adeguato e compatto, sia con l’ausilio delle strutture tecniche del Ministero sia con la pressione, l’azione e l’interlocuzione politica che eserciteremo nei confronti di Bruxelles.

Abbiamo già attivato un tavolo tecnico, coinvolgendo anche le Regioni, le Organizzazioni della filiera vitivinicola e i Consorzi di tutela interessati, per predisporre una dichiarazione debitamente motivata, relativa alle condizioni di ammissibilità, al fine di opporci alla protezione proposta.

Ci sono molti argomenti a sostegno delle nostre ragioni.

Rilevo infatti che un eventuale riconoscimento di detta Menzione Tradizionale si pone in contrasto con l’articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 33/2019, che ammette la coesistenza con DOP e IGP soltanto per le Menzioni protette anteriormente al 1° agosto 2009. A tal riguardo, ricordo che già dai negoziati per l’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea era stata avanzata dal medesimo Paese una tale richiesta e che, su opposizione dell’Italia, tale richiesta venne respinta: infatti, la MT Prosek non venne iscritta nel registro della Commissione UE (e-Bacchus) e la stessa Croazia fu costretta a registrare quel prodotto utilizzando altre denominazioni d’origine (Dalmatinska Zagora; Sjeverna Dalmacija; Sredna i Južna Dalmacija e Dingač).

Ci appelleremo, inoltre, alla massima espressa dalla Corte di Giustizia nella recentissima sentenza del 9 settembre 2021, nella causa C-783/19 “Comitè Interprofesional du Vin de Champagne contro GB” (nota anche come “sentenza Champanillo”), la quale ha chiarito il concetto di “evocazione” al fine di impedire l’utilizzo improprio di menzioni già tutelate.

Non v’è chi non veda come il termine “Prosek”, per la sua affinità fonetica e visiva, evochi nella mente del consumatore medio europeo proprio il Prosecco italiano e pertanto non riteniamo che vi siano le condizioni giuridiche affinché esso possa essere registrato; se ciò avvenisse, infatti, verrebbe palesemente smentito un’autorevole principio giuridico affermato dalla Corte di Giustizia europea, peraltro recentissimamente.

Non credo serva sottolineare quanto sia grande, forte e importante la produzione di Prosecco per il nostro sistema agroalimentare. Il Prosecco – che ha anche ottenuto il massimo riconoscimento di Patrimonio dell’Umanità da parte dell’Unesco – è la prima DOP vitivinicola italiana in termini di valore alla produzione ed è cinque volte più grande della seconda DOP vitivinicola. E’ evidente, quindi, che c’è un settore che vive con il Prosecco e che rappresenta il nostro Paese nel mondo grazie ad una importante quota di esportazione. Pertanto, metteremo in campo tutte le nostre forze e le nostre energie per bloccare questa errata ed assurda decisione, che mortifica la storia e l’identità dei nostri territori.

CAMERA DEPUTATI

Seduta n. 535 del 6/07/2021

BOND, SANDRA SAVINO, CAON, SPENA, ANNA LISA BARONI, PAOLO RUSSO e NEVI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

l'Italia continua a difendere i propri vini con denominazioni d'origine protette da forme di concorrenza ingannevole approntate da Paesi appartenenti alla Unione europea;

si teme una riedizione del caso del vino Tokaij, completamente diverso dal Tocai italiano, simile solo nel nome, ma di qualità incomparabile, inferiore e senza la nobile storia vantata dal vino italiano. Nonostante ciò l'Italia dovette soccombere alle pretese ungheresi e cedere il nome del prestigioso Tocai, che dovette essere rinominato come «Friulano» perché Tokaij è un luogo geografico, e quindi protetto dalle norme dell'Unione europea mentre in Italia era «solo» il nome di un vitigno;

nei giorni precedenti, una delle denominazioni italiane più famose e di successo nel mondo, il Prosecco, ha subito un'operazione simile. Infatti, la Croazia ha presentato la proposta alla Commissione europea di registrazione del nome Prosék. Il Prosecco italiano deve essere tutelato, il Governo italiano ha motivi di doglianza sia in fatto che in diritto e deve respingere il tentativo croato di appropriarsi del nome talmente simile che è facilmente confondibile, dando luogo all'ennesimo caso di imitazione di prodotti italiani, sfruttando poi le vendite derivanti dal fenomeno detto Italian sounding. Sembra l'ennesimo tentativo di danneggiare migliaia di produttori italiani e di raggirare i consumatori;

i produttori del nord est potranno difendersi se le istituzioni saranno efficacemente al loro fianco, visto che la revisione dei disciplinari del 2009 ha introdotto nell'area Doc anche il paesino di Prosecco in provincia di Trieste, e quindi la denominazione è anche un nome geografico;

la denominazione protetta «Prosecco», una delle più emblematiche del Paese, non deve divenire un caso legalizzato in sede di Unione europea di imitazione e abuso;

la richiesta croata di tutela di una menzione, il Prosék, che è la mera traduzione in lingua slovena del nome Prosecco, non deve essere accolta poiché il regolamento europeo sull'Organizzazione comune dei mercati agricoli stabilisce che le denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette devono essere tutelate da ogni abuso, imitazione o evocazione, anche quando il nome protetto viene tradotto in un'altra lingua;

il regolamento europeo in materia stabilisce che ogni denominazione di origine debba essere difesa dai tentativi di imitazione, anche attraverso la semplice traduzione linguistica. L'utilizzo in commercio può creare problemi giuridici perché contrasta con il regolamento (CE) n. 1234/2007, quindi la denominazione croata è in conflitto con la protezione della Dop italiana Prosecco;

infatti al momento della adesione all'Unione europea la Croazia non chiese la protezione della denominazione Prosék, perché consapevole che la richiesta sarebbe stata in conflitto con la tutela riservata al nostro Prosecco;

ad avviso degli interroganti, il Governo dovrebbe attivarsi in sede di Unione europea poiché la richiesta della Croazia prevede un vaglio degli Stati membri. Agire tempestivamente è necessario giuridicamente e politicamente, poiché appare pericoloso consentire di aggirare le protezioni già accordate ai nostri prodotti Dop e Igp. Appare palese all'interrogante il tentativo di alcuni Stati di aggirare la normativa esistente utilizzando altri schemi, come le menzioni tradizionali. Ciò indebolirebbe la posizione dell'Unione europea stessa nel quadro di negoziati commerciali con Paesi terzi, tra cui quelli in corso con Australia, Nuova Zelanda e Cile, che già si oppongono alla protezione completa del Prosecco –:

se il Governo intenda adottare le iniziative di competenza opportune e necessarie volte alla tutela del prosecco italiano, opponendosi nelle competenti sedi europee, alla domanda della Croazia di protezione della menzione tradizionale Prosék, al fine di essere efficacemente al fianco dei produttori italiani di qualità, sostenendo il rafforzamento delle Indicazioni geografiche protette.

(5-06358)