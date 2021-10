Prosek, Comagri Senato. Agrinsieme, Coldiretti, Unci e Uecoop: Duro colpo al sistema delle denominazioni. Rischio per futuri negoziati commerciali

“La questione è ormai nota. Questa denominazione prosecco dop, che è nostra, non può essere confusa con la menzione croata Prosek che fa riferimento ad un prodotto molto diversa.

Il prosecco dop è una denominazione di origine protetta ai sensi della normativa comunitaria.

Per ora la commissione non ha accettato la richiesta della Croazia ma vuole esaminare la domanda. Si tratta però di una domanda molto pericolosa. Il prosecco è un prodotto molto esportato e per un consumatore non italofono il rischio di confusione è molto alto, ed anche la presentazione sugli scaffali può essere simile. Questo può dunque causare danni alla filiera e alla percezione del consumatore che pensa di comprare un prodotto per poi trovarsene un altro.

Il prosecco ha avuto negli ultimi anni un incremento di produzione di circa il 30% ed è il 25% del valore totale dei dop esportati dall’Italia, dunque una minima flessione nell’export avrebbe conseguenze enormi.

Se ammettiamo che una denominazione tradizionale senza riferimento geografico come il Prosek può coesistere con una denominazione di origine protetta con un chiaro riferimento geografico andiamo a dare un forte colpo a tutto il sistema delle denominazioni d’origine.

Mettiamo inoltre in grande difficoltà la negoziazione, pensiamo alla Cina, alla Nuova Zelanda e l’Australia. Quindi si indebolirebbe la posizione italiana e comunitaria in fase di negoziazione se oggi accettassimo la denominazione Prosek. Pensiamo inoltre anche al caso parmesan, si andrebbe a coinvolgere anche gli altri prodotti agroalimentari.

Fondamentale è evitare confusione nel consumatore. Questo caso può essere infatti un grimaldello per scardinare il sistema delle denominazioni d’origine, per cui siamo molto contenti dell’interesse del governo e del Mipaaf per coordinare l’opposizione a questa domanda.”

Così Agrinsieme in audizione in Comagri Senato in relazione all'affare assegnato n. 950 (Problematiche che potrebbero derivare alla filiera del Prosecco dal riconoscimento dell'indicazione geografica protetta del vino croato Prošek).

“Il caso Prosek ci vede tutti uniti e compatti nel cercare di rivendicare le prerogative di una battaglia che è italiana ma anche europea. Già la pubblicazione in gazzetta da parte della commissione della richiesta croata è molto grave a nostro avviso.

Grave verso il consumatore che verrebbe confuso rispetto all’origine del prodotto, perché in questo caso non c’è nulla di chiaro. Grave poi per quanto riguarda le qualità gustative del prodotto, del territorio che rappresenta e dal punto di vista economico.

Grave anche per la credibilità di un intero sistema di protezione delle indicazioni geografiche. Deve essere perciò una battaglia europea.

La concessione di questa menzione tradizionale rappresenterebbe inoltre un vulnus anche in prospettiva dei futuri negoziati commerciali” dichiara Coldiretti.

“Dobbiamo mantenere alto il nome dell’Italia e dei nostri prodotti. Questo caso può portare enormi danni al nostro paese quindi è bene che il Mipaaf e tutto il nostro parlamento, come già sta facendo, scenda in campo in sede di commissione ue a far sentire la propria voce. Una voce che deve essere univoca e compatta per evitare che anche altri nostri brand e prodotti siano copiati come in questo caso.

Il Prosek croato ha caratteristiche diverse ma l’assonanza di nome può portare in confusione il consumatore, col rischio che, una volta ingannato, non si fidi più a comprare il nostro prodotto.

Già abbiamo problemi dalla Cina alla Turchia con la copia di tutti i nostri prodotti italiani, ci rimettiamo circa 36 mln euro all’anno come prodotto. Dobbiamo quindi essere tutti uniti nella condanna” commenta Unci agroalimentare.

“La vicenda presenta una complessità dal punto di vista giuridico molto marcata. C’è un punto giuridico su cui lavorare insieme, perché in precedenza la commissione afferma che la sola omonimia non costituisce un motivo sufficiente per respingere una domanda.

Bisogna lavorare sull’articolo 33 del 2019 dell’Ue a proposito dell’omonimia delle menzioni tradizionali, perché l’omonimia richiama gli usi locali e tradizionali generando il rischio di confusione ed errore del consumatore” conclude Uecoop.