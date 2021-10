Prosek, Comagri Senato. Protopapa (Piemonte): Potenziare lotta alla contraffazione per tutelare produzioni Made in Italy

“Il Piemonte interviene in questa partita non tanto come soggetto di produzione ma come regione dentro la quale c’è una grande importanza a livello di imbottigliamento in deroga. Sottolineiamo una criticità in atto e soprattutto un principio di fondo verso il quale vorremmo sensibilizzare. Siamo impegnati a potenziare sempre più il sostegno ai nostri prodotti e che riteniamo essere il futuro della nostra enogastronomia, esempio di qualità e di immagine per la nostra nazione. Ci dobbiamo impegnare perciò nella lotta alla contraffazione, un problema di adesso ma che preoccupa anche per il futuro perché c’è un evoluzione su questi temi e le altri nazioni hanno capito che sui nostri prodotti possono costruire delle fortune economiche.”

Così Marco Protopapa, Assessore del Piemonte, in audizione in Comagri Senato in relazione all'affare assegnato n. 950 (Problematiche che potrebbero derivare alla filiera del Prosecco dal riconoscimento dell'indicazione geografica protetta del vino croato Prošek).

“Preoccupa ciò che ha detto Wojciechowski affermando che non ci sono probabilmente i giusti presupposti e le condizioni giuridiche per intervenire. L’intera Cpa, commissione politiche agricole, ha dimostrato di essere concorde nel voler andare avanti e tentare di fare il possibile perché tutto ciò non avvenga, significando un ulteriore danno di immagine ai nostri prodotti.”