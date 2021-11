Prosek, Croazia: continueremo a batterci. Ha origine geografica controllata Costa Croata. Ed esiste dal 1774, menzionato in Put po Dalmaciji 

È importante sottolineare che Prosek e Prosecco sono entrambi prodotti visivamente diversi per categoria e vengono consumati in circostanze diverse. Dirò solo che il prosecco è uno spumante e il Prosek no. Si tratta quindi di prodotti diversi e non c'è possibilità di sostituzione o confusione per i consumatori. Questo vino è estremamente importante per i produttori e consumatori croati nel contesto storico, turistico e gastro-enologico. Considerato tutto quello che ho detto, è inopportuno mettere il Prosek in posizione subordinata rispetto ad altri prodotti tutelati.

A portare avanti la battaglia a favore del Prosek è l'eurodeputato Tonino Picula che annuncia: " continuo a lottare per il Prošek croato!". "I nomi Prošek e Prosecco, pur essendo simili, - spiega il 26 ottobre su Facebook - non condividono grafia o pronuncia identiche e si riferiscono a due prodotti diversi. Queste due bevande si differenziano per colore, gusto, vitigni, metodo e regione di produzione e prezzi. Il Prosecco viene servito a inizio pasto, mentre il vino da dessert Prošek viene servito a fine pasto, quindi non sono e non possono essere concorrenti di mercato! In un intervento che ho appena pronunciato sul tema della tutela del nostro Prosek, ho anche ricordato che il Commissario Wojciechowski in una recente risposta a un'interrogazione parlamentare ha chiarito che due espressioni omonime possono coesistere. Il riconoscimento del Prosek è anche riconoscimento del contributo dei prodotti autoctoni dei nuovi Stati membri , perché il principio fondamentale è che siamo uniti nella diversità!".