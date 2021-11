Prosek? no grazie! Ecco tutte le ragioni dell’Italia per dire no. In discussione tutto il sistema europeo. VIDEOINTERVISTE

Prosek? no grazie. Il governo italiano fa muro contro il tentativo della Croazia di imitare uno dei vini più amati ed esportati del Made in Italy: il Prosecco.

E dice un fermo no alle recenti dichiarazioni 'di guerra' di alcuni eurodeputati croati che hanno annunciato che non si fermeranno e daranno battaglia.

Il problema vero, spiega il ministro Patuanelli, “non è la pericolosità del Prosek in quanto prodotto ma il ruolo di controllo dell’Ue sulle proprie denominazione. Altrimenti il sistema salta”. Un sistema, prosegue, “su cui si basa il nostro sistemo produttivo”. “Non abbiamo paura di 10mila bottiglie l’anno ma della depressione del sistema. Io credo che tutti, a partire dal Premier, debbano essere impegnati nella tutela del settore che rappresenta un terzo del motore economico del Paese”.

Ma il risultato del gruppo di lavoro proposto al Mipaaf dal sottosegretario alle Politiche agricole con delega al vino Gian Marco Centinaio, e istituito dal ministro Stefano Patuanelli e diretto dal responsabile del Gdl Giuseppe Ambrosio sembra non lasciare spazio e margini a dubbi. La cosa non s'ha da fare.

Prima di tutto si tratta - come è stato più volte detto - di un chiaro esempio di incompatibilità con le norme sulle Menzioni tradizionali andando in contrasto con l'articolo preposto a difenderle, il 33, par.2, del Reg. europeo 2019/33.

Ma al tavolo definitivo di Venezia, svoltosi lo scorso 2 novembre, sono state presentate altre ragioni per cui il Prosek - secondo l'Italia - non deve avere l'ok europeo per andare sugli scaffali.

"L’Italia ha dimostrato all’Europa che tutti si sono messi a disposizione, dai consorzi ai comuni" commenta Gian Marco Centinaio, sottosegretario al Mipaaf, a margine della presentazione dell'opposizione italiana alla protezione del Prosek. "Abbiamo prodotto il miglior documento possibile da presentare in opposizione. Le colline del prosecco sono un patrimonio dell’umanità, oltre che agricolo anche culturale, quindi non possiamo pensare che da parte dell’Europa ci sia poca considerazione. Se dovesse venire meno questo "rapporto" con l'Europa vorrebbe dire far crollare tutto il castello, che non sarebbe solo italiano, ma europeo".

Come viene spiegato alla Conferenza stampa Mipaaf con Patuanelli, Centinaio e Ambrosio che si è tenuta oggi a via Venti Settembre, sarebbero molte le motivazioni cui appellarsi.

In primo luogo il termine “Prošek” costituisce di fatto la traduzione in lingua croata del nome “Prosecco” che corrisponde in tutto o in parte al nome delle 3 DOP italiane. Fattore non di poco conto se si considera che la protezione delle DOP e IGP, ai sensi dell’articolo 103 del Reg. UE n 1308/2013, si esercita anche contro l’uso in traduzione delle stesse denominazioni.

In secondo luogo si tratta di un vero e proprio caso di omonimia o semi-omonimia tra la menzione “Prosek” e la DOP “Conegliano Valdobbiadene – Prosecco”. Senza considerare il fatto che - come è stato a più riprese ribadito dal governatore del Veneto Luca Zaia, sul tavolo c'è anche l'iscrizione delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene nella lista del patrimonio mondiale UNESCO che porta a un'incompatibilità del riconoscimento della menzione tradizionale “Prosek”.

E che ci sia la malafede nel violare l'articolo 103 del Reg. UE n. 1308/2013 e l'articolo 90 del Reg. UE n. 1306/2013 preposti alla protezione e ai controlli di tutte le DOP e IGP registrate, ci sono - secondo quanto emerso dal Gruppo di lavoro - le prove: le fatture allegate alla domanda di protezione dal 2009 al 2012 di vini croati chiamati con il termine “Prošek” illecitamente commercializzate in alcuni Paesi dell’UE (in particolare Germania, Belgio, Repubblica Ceca).

E quello che ha detto il Directorate-General for Agriculture and Rural Development Michael Scannel in audizione del Parlamento Ue del 26 settembre citando la sentenza Teran tra Slovenia e Croazia? Per l’uso del vitigno “Teran” la questione non fu valutata in ambito bilaterale con la Slovenia che non presentò in quel caso alcuna opposizione. Mentre per l’uso della Menzione “Prošek” l’Italia ha prontamente manifestato la propria opposizione.

Ma non solo: il Dg Agri scorda che mentre per l'uso delle varietà di vite che presentano casi di omonimia (appunto Teran) la Commissione Ue aveva potere di autorizzare deroghe, diversa è la questione per quanto riguarda la protezione delle Menzioni tradizionali per cui la Commissione Ue non ha alcun potere di derogare.

La menzione “Prošek” riguarda inoltre “Vino ottenuto da uve appassite” e quindi potrebbe indurre confusione su nome e origine del prodotto a discapito della credibilità di tutte le Dop europee. Oltre al fatto che si tratta di caratteristiche essenziali del prodotto.

Senza contare che andrebbero rivisti alcuni trattati internazionali che, ad oggi, non comprendono il Prosek in quanto non riconosciuto.

Altra questione che si è posta la task force: Perché la richiesta non è stata inserita nell’ambito della decisione del Consiglio Ue del 5 dicembre 2011 e del regolamento UE n. 519/2013 della Commissione

che avevano come oggetto proprio le norme concernenti l’adesione della Croazia all’UE a decorrere dal primo luglio 2013 e riguardanti la disciplina del settore vitivinicolo e la lista delle Denominazioni d’origine croate? Se la richiesta fosse stata conforme non sarebbe stato un problema.

Tra le ulteriori motivazioni il Gruppo di Lavoro Mipaaf richiama l'attenzione al caso Tocai su cui è intervenuta nel 2008 la Corte di Giustizia Ue. Il Tocai friulano presentava un caso di omonima con la denominazione ungherese “Tokay”.

Il Mipaaf ricorda infine la recente sentenza della Corte di Giustizia UE del 9 settembre 2021 sul termine Champanillo.

"Non possiamo accettare che la vicenda venga banalizzata con la dimensione e i volumi delle bottiglie, col posizionamento sugli scaffali o nei menù. Anche il richiamo alla sentenza “Teran” è del tutto inconferente" commenta Giuseppe Ambrosio, Mipaaf, a margine della presentazione del documento di opposizione alla domanda di protezione Prosek in Ue. "La commissione alla fine non potrà che rigettare la domanda croata, come già aveva fatto al momento dell’adesione della Croazia stessa all’Ue sulla base della forte opposizione italiana. Sono passati otto anni ma le circostanze giuridico formali sono le stesse e pensiamo che alla fine possiamo e dobbiamo avere ragione.”

Era stato scritto il 09 09 2021:

La sentenza rileva che si intende evocazione quanto si presenta un nesso parziale con la denominazione protetta, un’affinità fonetica o visiva, vicinanza concettuale e somiglianza con i prodotti protetti. E questo vale anche - ed è stato un precedente assoluto - per i servizi, non solo per i prodotti.

Infine vengono ricordate le precedenti sentenze:

Sentenza del 4 marzo 1999, sulla Causa n. C-87/97, relativa alla protezione della DOP “Gorgonzola” per “Cambozola”

Sentenza del 26 febbraio 2008, sulla Causa n. C-132/06, relativa alla protezione della DOP “Parmigiano Reggiano” per “Parmesan”

Sentenza del 14 luglio 2011, sulle Cause riunite n. C-4/10 e C.27/10, relativa alla protezione della Indicazione Geografica “Cognac” Sentenza del 17 dicembre 2020, sulla Causa n. C-490/19, relativa alla protezione della DOP “Morbier»

Per saperne di più: