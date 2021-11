Prosek vs Prosecco, HPK croata: nessuna confusione, in rispetto delle norme Ue 1234/2007 e 607/2009 (115)

Nessuna confusione tra Prosek e Prosecco ribadiscono ancora dalla Croazia, questa volta per voce della Camera dell'agricoltura croata (HPK). Non solo i due vini, sebbene simili nel nome, non condividono né grafia né pronuncia identiche ma sono prodotti anche con due metodi diversi e hanno un aspetto, un gusto e un odore differente. Prosek e Prosecco sono confezionati in modo diverso e hanno prezzi diversi, vengono solitamente serviti a estremità opposte del pasto, si trovano ai lati opposti delle carte dei vini e non sono concorrenti diretti sul mercato, sottolinea l'HPK.

Infine, le regole di vigilanza della Commissione [di cui (CE) n. 1234/2007 e (CE) n. 607/2009 (115)] che precedono una decisione di tutela o di rifiuto della tutela includono la considerazione di eventuali denominazioni di vini omonimi già registrati.

Così spiegano i rappresentanti della Camera dell'agricoltura croata che hanno partecipato lunedì 8 novembre 2021 a una riunione del gruppo di dialogo civile presso la Commissione europea per il settore vitivinicolo, dove hanno difeso la posizione croata sul nome tradizionale Prošek.

All'art. 42 del Regolamento (CE) n. 607/2009, si può leggere:

L’impiego di una menzione omonima protetta è autorizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che la menzione omonima protetta successivamente sia sufficientemente differenziata da quella già registrata nell’allegato XII, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e di non indurre in errore il consumatore

REGOLAMENTO (CE) N. 607:2009 DELLA COMMISSIONE

All'art. 118 undecies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 si legge:

La registrazione del nome per cui è presentata la domanda, che è omonimo o parzialmente omonimo di un nome già registrato in conformità al presente regolamento con riguardo al settore vitivinicolo, tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e di rischi di confusione.

Un nome omonimo che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrato, anche se esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti in questione.

L’impiego di un nome omonimo registrato è autorizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che il nome omonimo registrato successivamente sia sufficientemente differenziato da quello registrato in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e della necessità di non indurre in errore il consumatore.

REGOLAMENTO (CE) N. 1234:2007 DEL CONSIGLIO

Secondo i croati non c'è rischio di confusione tra Prosecco e Prosecco, come ha affermato Michael Scannell, vicedirettore generale della DG AGRI, in un dibattito aperto nella commissione AGRI del Parlamento europeo tenutosi il 26 ottobre, commentano i rappresentanti della Camera dell'agricoltura croata.

La somiglianza - dicono - non deriva da una qualche malizia, ma da una lunga storia e da un patrimonio condiviso dalle lingue italiana e croata - un patrimonio che vale la pena celebrare, non abusare. Il termine tradizionale "Prosek" non è in conflitto con alcuna normativa europea, come risulta evidente dalla decisione della Commissione Europea di approvare la domanda di registrazione croata. Prošek è stato registrato per la prima volta per iscritto nel 1774 e ha una lunga tradizione tra i viticoltori croati. Il nome "Prošek" non è un nome nuovo, non è una traduzione e non è una versione croata di un altro nome in qualsiasi altra lingua, ha spiegato il rappresentante HPK Dario Gazić durante l'incontro.

La nostra conclusione è che la piccola produzione di Prošek soddisfa tutti i requisiti per essere protetta come denominazione tradizionale sotto 4 DOP croate e non può che rafforzare l'attuale sistema UE di indicazioni geografiche, conclude l'HPK

https://komora.hr/tradicionalni-izraz-prosek-nije-u-suprotnosti-ni-s-jednim-europskim-zakonodavstvom/

Era stato scritto: