Prosek, Zaia a Farinetti: a uomo delle identità spiego valenza identitaria e rischio del precedente

"Una replica simpatica a Farinetti che è uomo delle identità. Vorrei ricordare che dalle mie parti si dice che anche una fontana davanti al più bel bar può essere un problema. Un po il caso del Prosecco".

Così ad AGRICOLAE il presidente della regione Veneto Luca Zaia replicando a quanto sostenuto da Farinetti nel corso della puntata di Restart su Rai Due del 10 novembre in cui ha difeso il Prosek.

"La partita del Prosecco ha piu valenze", spiega. "La prima identitaria. Noi abbiamo l'obbligo storico, morale ed etico di difendere la nostra identità e abbiamo dimostrato come dal 1300 quel termine prosek sia nostro non il loro. E' attribuito infatti alla città di Prosecco che è la stessa città per la quale nel 2009 in Europa abbiamo fatto la riserva del nome. Per cui l'Europa ha sancito che in virtù del paese di Prosecco noi abbiamo l'uso esclusivo del nome Prosecco in Europa ovviamente attribuito alle realtà che hanno le coltivazioni del vino nelle zone a denominazione. Ma dato che il paese Prosecco prima si chiamava Prosek - precisa -, come dimostrano le carte, è la prova provata che non si possono avere due vini che fanno la riserva del nome su due paesi".

Il secondo principio che Zaia ricorda a Farinetti è quello del precedente. "Se passa questa idea di Prosek passa un precedente per cui qualsiasi denominazione può essere insediata da piccole produzioni o da qualcuno che si inventa identità che non ha. Orami è consolidato che il Prosecco è il vino giallo paglierino con le bollicine che viene prodotto da noi. Non c'è nulla di cui discutere, è nostro punto e basta", conclude.