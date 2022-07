Prospettive dei mercati agricoli, Commissione Ue: Zootecnia in difficoltà, in calo produzione latte e carne. Diminuiscono anche cereali (-2,5%) e vino (-3%)

Ciò sta anche mettendo sotto pressione il reddito degli agricoltori. Nel marzo 2022 la Commissione ha annunciato la distribuzione di un pacchetto eccezionale di 500 milioni di euro agli Stati membri per sostenere i produttori più colpiti dalle conseguenze dell'aggressione russa in Ucraina. Su questa base, gli Stati membri potrebbero fornire ulteriore sostegno finanziario agli agricoltori per contribuire alla sicurezza alimentare globale o affrontare le perturbazioni del mercato dovute all'aumento dei costi di produzione o alle restrizioni commerciali. Oggi la Commissione pubblica la panoramicadi come gli Stati membri hanno utilizzato e distribuito questi aiuti e se li hanno integrati con fondi nazionali. Questa panoramica si basa sulle notifiche inviate dagli Stati membri alla fine di giugno 2022.

L'aumento dei prezzi alla produzione delle materie prime agricole dovrebbe continuare a riflettersi sui prezzi al consumo dei prodotti alimentari . Si prevede che i consumatori europei potrebbero passare da prodotti di valore superiore a quelli più economici per gestire l'inflazione alimentare.

Questi problemi costituiscono la base per l'edizione estiva 2022 della Commissione europea del rapporto sulle prospettive a breve termine per i mercati agricoli dell'UE. Pubblicato dalla Commissione Europea il 7 luglio 2022, il rapporto presenta una panoramica dettagliata delle ultime tendenze e prospettive per una serie di settori agroalimentari.

Seminativi

I prezzi dei cereali rimangono molto alti e volatili a causa dell'incertezza sul livello globale di approvvigionamento causato dall'invasione russa dell'Ucraina, che ha ulteriormente aggravato i prezzi elevati di energia e fertilizzanti e la domanda di mangimi post-COVID.

La produzione totale di cereali dell'UE dovrebbe raggiungere 286,4 milioni di tonnellate, il 2,5% in meno rispetto alla stagione 2021/22. Tuttavia, la domanda di mangimi per animali e di cereali per la produzione di biocarburanti dovrebbe diminuire rispettivamente dell'1,3% e del 3% e l'UE ha scorte di cereali relativamente elevate. Si prevede che le esportazioni di cereali dell'UE aumenteranno del 14% rispetto al 2021/22, compensando in parte la riduzione delle esportazioni globali causata dal blocco dei porti marittimi ucraini e dalle restrizioni all'esportazione poste in essere da alcuni esportatori.

La deroga per consentire la produzione di colture a fini alimentari e mangimi su terreni incolti, concessa a marzo dalla Commissione , ha comportato un aumento delle superfici seminate di colture proteiche per il 2022/23. L'aumento previsto della superficie è del 6% (2,2 milioni di ettari) per le colture proteiche anno su anno. Grazie all'aumento della produzione, si prevede che le esportazioni dell'UE di colture proteiche aumenteranno del 19% rispetto allo scorso anno. Gli agricoltori hanno utilizzato questa deroga anche per piantare il girasole , a causa dei suoi requisiti relativamente bassi di acqua e fertilizzazione. Le aree di semina stimate di girasole hanno quindi raggiunto i 4,7 milioni di ettari, con un aumento del 7,8% su base annua. In questa stagione, la produzione di semi di girasole dell'UE dovrebbe raggiungere il massimo storico di 11,1 milioni di tonnellate (+7,8%).

Colture specializzate

La produzione di olio d'oliva ha continuato la sua ripresa con un aumento dell'11% anno su anno, raggiungendo quasi 2,3 milioni di tonnellate. Si prevede una ripresa degli usi domestici, mentre le esportazioni potrebbero rimanere al di sotto del livello record della scorsa stagione. Tuttavia, la mancanza di piogge e, di conseguenza, di acqua per l'irrigazione in alcune regioni produttrici della Spagna e dell'Italia, insieme a un'alternanza semestrale in Portogallo, potrebbero portare a un calo della raccolta dell'olio d'oliva dell'UE 2022/23 (a partire da ottobre ) nonostante si preveda una certa ripresa in Grecia.

Si stima che la produzione vinicola dell'UE nel 2021/22 diminuisca del 3% a 153 milioni di ettolitri, tornando alla media a lungo termine del periodo pre COVID-19. Anche il consumo di vino dell'UE, colpito dalle misure di COVID-19, si sta normalizzando. Al momento dell'acquisto del vino, i consumatori considerano sempre più importante l'origine del vino, anche se questo significa un prezzo più alto, seguito dal gusto e dal marchio.

2022 Il consumo pro capite dell'UE di pesche e nettarine fresche dovrebbe aumentare a 6,1 kg (ancora al di sotto della media di lungo periodo) nonostante il minor potere d'acquisto. Questo potrebbe essere merito di una maggiore produzione, del bel tempo e del ritorno del turismo.

Latte e latticini

I prezzi dei prodotti lattiero-caseari nell'UE sono a livelli record. Nonostante ciò, i margini delle aziende agricole restano ridotti a causa dell'elevato costo degli input (mangimi ed energia in particolare) e della logistica. Con le prospettive meteorologiche per i pascoli ancora negative, le consegne di latte nell'UE potrebbero diminuire dello 0,6% nel 2022. La produzione di formaggio nell'UE potrebbe nel frattempo crescere dello 0,5% grazie a prezzi competitivi sul mercato mondiale, che si sono tradotti di recente in flussi crescenti verso USA, oltre alla ripresa delle esportazioni verso il Regno Unito. Ciò potrebbe essere combinato con vendite al dettaglio nazionali stabili e recupero dei servizi di ristorazione.

Prodotti a base di carne

La produzione di carne bovina dell'UE dovrebbe diminuire nel 2022, nonostante i prezzi elevati. Ciò è dovuto principalmente a una mandria di vacche in declino indotta da una ristrutturazione del settore. Per l'intero anno, le esportazioni di carne dell'UE dovrebbero crescere del 4%, trainate da mercati di alto valore come Canada, Giappone e Regno Unito.

L'aumento delle misure ambientali, la riduzione delle prospettive di esportazione, i costi di produzione elevati sostenuti e la peste suina africana (PSA) stanno portando a un previsto calo della produzione di carne suina nell'UE del 4,7% nel 2022. Il Regno Unito è di nuovo la prima destinazione di esportazione dell'UE, ora che la grave crisi della PSA in Cina è contenuta.

Il settore del pollame deve affrontare una stagione epidemica di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) di magnitudo storica. Da ottobre 2021, 21 paesi dell'UE sono stati colpiti da focolai di HPAI nel pollame. Anche gli elevati costi di input stanno avendo un impatto sul settore. Pertanto, la produzione di pollame dell'UE dovrebbe rimanere stabile nel 2022, nonostante i prezzi elevati dei polli da carne. Il commercio con il Regno Unito è tornato ai livelli pre-Brexit.

Nonostante il minimo storico del gregge di pecore e capre dell'UE , le macellazioni dovrebbero stabilizzarsi nel 2022. Il commercio dovrebbe riprendere, ma a livelli ancora relativamente bassi, portando a prezzi interni elevati e sostenuti.

Di seguito AGRICOLAE pubblica in Pdf il report della Commissione Ue:

short-term-outlook-summer-2022_en