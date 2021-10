ProteggItalia, Delibera C.Conti: contro dissesto idrogeologico sviluppare sistema tecnologico di gestione informazione geografica-ambientale dallo spazio

Tra le misure previste dal PNRR in materia di territorio, si segnalano in particolare gli investimenti:

- per la realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione che consenta di individuare e prevedere i rischi sul territorio, per un importo di 500 milioni di euro; - per il finanziamento di interventi per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico, per un importo di circa 2,5 miliardi di euro;

- per la resilienza e la valorizzazione del territorio, nonché per l'efficienza energetica dei Comuni, per un importo di 6 miliardi di euro.

È inoltre previsto un intervento di riforma, da attuare entro giugno del 2022, volto alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico.