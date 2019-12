PROTEZIONE CIVILE. PRESENTATI I CAMPIONATI NAZIONALI DI SCI. BOTTACIN: PER UNA SETTIMANA COMELICO E AURONZO CAPITALI DELLA PROTEZIONE CIVILE

“Si tratta anche di una occasione importante per far conoscere il territorio - spiega l'assessore – vorrei sottolineare che in quella settimana di gennaio in Cadore e Comelico saranno presenti i vertici della Protezione Civile nazionale, a partire dal Capo Dipartimento Borrelli per partecipare parteciperanno ad un convegno tematico. I campionati saranno, infatti, non solo occasione di svago, ma periodo nel quale la Protezione Civile trasferirà la propria sede sulle nevi bellunesi per un momento di riflessione e approfondimento".

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK