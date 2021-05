Protocollo ANBI-Banca Progetto, Vincenzi (ANBI): “Transizione ecologica sia stimolo e non onere”

Come gestire l’acqua nel futuro? Il nostro progetto legato al territorio, vede proprio l’acqua protagonista in diversi ambiti, tra cui quella della decarbonizzazione. Per far questo abbiamo bisogno di partner finanziari che credano in noi. Banca Progetto ha sposato questa idea, ma soggetti privati ed istituzioni devono affiancarci per far si che la transizione ecologica non sia un onere, ma uno stimolo. Dobbiamo ripensare le opere, che non possono avere tempi di realizzazione come nei tempi passati, questo non è più accettabile”.

