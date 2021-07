Protocollo caporalato, Lamorgese: serve impegno di tutti per progetto ambizioso

"Verranno individuate le soluzioni piu idonee sul territorio. Il fatto che tre ministri abbiano ritenuto di sottoscrivere un protocollo di questo tipo che non va a sovrapporsi con il piano triennale del ministero del Lavoro è un ulteriore elemento aggiunto che puo fare la differenza. Credo che occorra l'impegno di tutti, della società civile, delle imprese agricole e delle associazioni di rappresentanza". Così il ministro dell'Interno Lamorgese nel corso della cerimonia per il protocollo di intesa a contrasto e prevenzione del caporalato. "Gli anni non trascorrono invano e proprio il ministero dell'Interno ha portato a conclusione un accordo molto importante primo in Italia che verrà replicato in altri territori", prosegue. In Puglia sono stati messi a disposizioni moduli abitativi per 1300 immigrati per i migranti che lavorano in agricoltura per sconfiggere la piaga del caporalato. "Previsto anche un centro per l'impiego dove si incrociano le domande e le offerte di lavoro con un investimento di oltre 12 milioni di euro provenienti dal fondo legalità".

