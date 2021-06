Protocollo d’intesa sul tartufo, Centinaio: valorizzare chi crede nel Made in Italy. Ecco il Protocollo d’intesa

Dare slancio a una cultura gastronomica sostenibile e gourmet che favorisca il consumo e giusto impiego del tartufo a tavola, la sua promozione attraverso pubblicazioni ed eventi nazionali o internazionali, nonché la creazione, in cucina e in sala, di nuove competenze e mestieri. È lo spirito con cui è stato siglato il Protocollo d’intesa fra il Mipaaf la Federazione italiana cuochi e l’Accademia del tartufo nel mondo. L’accordo è stato sottoscritto oggi nella sala Clemente del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali dal sottosegretario Gian Marco Centinaio per il ministero, dal presidente della Fic, Rocco Cristiano Pozzulo, e dal presidente dell’Atm, Giuseppe Cristini. Le parti hanno inoltre auspicato la creazione di un tavolo tecnico e di un comitato scientifico di studio per valorizzare e promuovere nel mondo la filiera del tartufo italiano.

Tra le finalità del protocollo d’intesa c’è la valorizzazione della cucina italiana di qualità a livello internazionale e il favorire iniziative di formazione degli operatori. Allo stesso tempo si punta a informare i consumatori per renderli consapevoli delle proprie scelte alimentari e sostenere e diffondere le peculiarità della Dieta Mediterranea.

“Questo accordo valorizza chi crede nel Made in Italia. Abbiamo la Federazione italiana cuochi e l’Accademia del tartufo nel mondo che stanno lavorando insieme al ministero per far si che il tartufo, una eccellenza in cucina, venga valorizzato, promosso e seguito e tutelato nella sua origine. Abbiamo un prodotto che è una vera essenza di biodiversità, tanto che nel nostro paese ne esistono diverse qualità Attraverso questo protocollo lavoreremo affinché cuochi e chef italiani abbiano una attenzione particolare. La formazione è importantissima, ma solo per chi trasforma il prodotto, un aspetto fondamentale. Penso però al consumatore, così che non venga imbrogliato da quell’italian sounding che fa credere di consumare un prodotto italiano che al contrario proviene dall’Iran o da altri paesi dell’Est”. Così il senatore Gian Marco Centinaio, sottosegretario Mipaaf.

“Il cuoco deve valorizzare il prodotto, prendere questa eccellenza e conoscerla. Attraverso questo protocollo faremo tanta formazione per i cuochi e per gli allievi dei nostri centri di formazione per approfondire tutte le tematiche su questo grande prodotto e come deve essere trasformato. All’estero abbiamo circa un migliaio di iscritti all’estero che sono poi i presidenti delle varie associazioni sparse in tutti i paesi. Un altro aspetto, accanto alla formazione, è quello della valorizzazione, che avverrà attraverso degli eventi dove far comprendere ancora di più come utilizzare il tartufo. Soprattutto il cuoco deve essere lo strumento per far conoscere al mondo non professionale, chi si siede a tavola, cosa deve chiedere. Saper riconoscere un vero tartufo da un surrogato è un bene per i ristoratori”. Così Rocco Cristiano Pozzulo, presidente della Federcuochi.

Il protocollo, composto da 8 articoli, avrà una durata di 12 mesi, rinnovabili automaticamente per altri 12.

“Si celebra oggi – afferma Giuseppe Cristini, direttore della rivista Accademia del tartufo nel mondo - il patto più raffinato e gourmet della storia. Il tartufo, i grandi chef e le Istituzioni guardano oltre. Con il Ministero che ci mette la faccia, la grande cucina italiana pronta a riprendere il suo ruolo e il piglio culturale e autorevole di Accademia del tartufo che parla al mondo. Siamo pronti a corteggiare tutta la ristorazione italiana e internazionale e ad accompagnarla verso una ripresa culturale e gastronomica e quindi economica. Il tartufo è un cibo per sognatori e - conclude Cristini - necessita di narrazione, di profonde conoscenze e competenze che partono dal bosco e arrivano fino alla tavola”.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il protocollo di intesa:

PROTOCOLLO INTESA MIPAAF FEDERCUOCHI TARTUFO