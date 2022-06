Protocollo Mipaaf-Plasmon, Centinaio: Risultati raggiunti confermano validità progetto, proseguire questo percorso

“Questo protocollo è diventato in poco tempo un punto di riferimento. Grazie a una politica del fare ha raggiunto risultati al di sopra delle aspettative rispetto agli obiettivi che ci eravamo fissati, e questo ci spinge a proseguire nella direzione intrapresa che si è dimostrata essere quella giusta”. Lo ha detto il sottosegretario alle Politiche alimentari e forestali, sen. Gian Marco Centinaio, intervenendo a Sabaudia al workshop “L’alimentazione nella dimensione sociale”, nel corso del quale sono stati presentati gli ultimi dati del Protocollo d’intesa siglato dal Mipaaf con Plasmon per gli acquisti di materia prima 100 per cento Made in Italy. Nel 2021 gli acquisti dalla filiera italiana hanno superato le 24mila tonnellate, sfiorando così con quasi tre anni d’anticipo l’obiettivo delle 25mila tonnellate che nel 2019 era stato fissato come target da raggiungere entro il 2024.

“Plasmon è un’icona del baby food, non solo in Italia, oltre a rappresentare la storia del nostro paese. I frutti del lavoro che si sta portando avanti e il sempre maggior numero di attori coinvolti confermano sia la crescente richiesta di materie prime cento per cento italiane sia l’eccellenza dei nostri prodotti, che sono sicuri, tracciati e garanzia di assoluta qualità. Attraverso un progetto come questo diamo da un lato risposte alle famiglie, ai genitori e ai bambini, per i quali la sana alimentazione è di fondamentale importanza e garantisce una migliore qualità della vita di quelli che saranno gli adulti di domani. Dall’altro valorizziamo ulteriormente i nostri coltivatori e produttori, e con loro anche il modello della Dieta Mediterranea, una dieta sana, con il migliore profilo nutrizionale, la più sostenibile per il pianeta e quella che garantisce la maggiore aspettativa di vita”, ha concluso Centinaio. “Siamo quello che mangiamo, e se è vero per gli adulti lo è ancora di più per i nostri figli”.