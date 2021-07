Protocollo per prevenzione e contrasto caporalato, Prandini: partire da trasporti e pratiche sleali. Noi insistito per diritti sociali e del lavoro nella Pac

"Un ringraziamento particolare e doveroso nei confronti di Giovanni Salvi per aver creato il primo osservatorio sul caporalato come anche al presidente Anci Enzo Bianco per l'impegno messo. Condivido che il tema delle pratiche sleali sia il primo passo per poter ridistribuire in maniera equa il reddito agricolo e fare in modo che nel nostro paese il caporalato non ci sia più". Così il presidente dell'Osservatorio Agromafie Ettore Prandini al Viminale nel corso della conferenza stampa sul protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e del caporalato dai ministri Luciana Lamorgese (Interno), Andrea Orlando (Lavoro e delle politiche sociali), Stefano Patuanelli (Politiche agricole alimentari e forestali) e dal presidente del consiglio nazionale di Anci, Enzo Bianco. "Come organizzazione abbiamo insistito perché anche nella Pac fosse individuato per la prima volta il tema del sociale e del diritto ai lavoratori", prosegue. E per quanto riguarda il flusso migratorio Prandini spiega che sia sia lavorato sui trasporti e come "la collaborazione con i comuni diventa fondamentale perché questo servizio non sia demandato a soggetti che sfruttano queste persone". Ancora per quanto riguarda la sperimentazione partendo da Cuneo, Latina e Foggia, "la nostra speranza è che questo meccanismo diventi solo il principio di una realtà che possa essere allargata a tutti i comuni del nostro paese. Un ringraziamento anche a Giancarlo Caselli per la determinazione che sta ponendo su un tema molto delicato sconosciuto prima che lui se ne facesse carico. quello delle agromafie", conclude.

