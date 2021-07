Protocollo prevenzione e contrasto sfruttamento lavorativo in agricoltura e caporalato. Patuanelli (Mipaaf): a stretto giro il decreto legislativo su pratiche sleali

"La prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e del caporalato deve essere ogni giorno oggetto di valutazione dei nostri Ministeri e al centro del dibattito anche quando non ci sono i morti. Dobbiamo essere in grado di mantenere gli impegni che prendiamo sottoscrivendo questo protocollo ma anche di mantenere sempre uno spazio nelle nostre agende per parlare dei diritti dei lavoratori, non solo nel campo agricolo”. Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, oggi al Viminale durante la firma del protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e del caporalato.

Tra le iniziative fondamentali che saranno messe in campo dal Mipaaf, la direttiva 2019/633 in merito alle pratiche sleali. "Abbiamo definito il testo - ha detto Patuanelli - . Lo abbiamo diramato per le ultime valutazioni e contiamo di avere a stretto giro il decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva". Per Patuanelli ci sono due questioni distinte sul tema dello sfruttamento e del caporalato: quella patologica e quella strutturale. "Quella patologica compete al Ministero dell’interno - ha detto -. Ma quella strutturale non può non tener conto della difficoltà di mantenere il reddito per gli imprenditori agricoli, che a cascata non possono garantire un lavoro di qualità di dipendenti. Incidere sulla parte strutturale con dispositivi normativi come quelli sulle pratiche sleali fornisce la possibilità agli imprenditori agricoli di dare un lavoro dignitoso e giustamente retribuito ai propri dipendenti”.

La promozione dell’adesione alla rete agricola di qualità resta per il ministro “una riforma centrale”: “La legge sul caporalato ha avuto piena attuazione nella prima parte ma ha bisogno di essere rafforzata nella seconda. C’è bisogno che la rete sia promossa e che aderiscano più aziende possibili e su questo c’è il massimo sostegno nostro, delle associazioni di categoria e delle parti sociali”.

Poi un passaggio sul Pnrr : "Abbiamo richiesto con forza di ampliare la misura che sta nel piano complementare di 1 miliardo e 200 milioni di euro per i contratti di filiera, che sono fondamentali per distribuire il valore aggiunto e garantire un reddito migliore agli agricoltori".

Sul calendario delle colture e la mappatura dei fabbisogni, Patuanelli ha sottolineato come il Crea abbia già completato la sperimentazioni alcune regioni. "Avere la contezza piena delle esigenze di manodopera sul territorio per le diverse colture e secondo le stagioni - ha detto - è l’elemento centrale da cui partire per monitorare il modo in cui la manodopera si sposta e valutare le esigenze dei territori".