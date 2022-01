Provolone Valpadana DOP incontra i talent di “Chef in camicia”

Il 2022 inizia per il Consorzio Tutela Provolone Valpadana DOP investendo sui social, con un’esclusiva collaborazione con “Chef in Camicia”, la nota piattaforma di “foodtainment” che conta 4 milioni di followers tra tutti i canali e si rivolge ai giovani con lo slogan di “cucina semplice, inclusiva e alla portata di tutti”.

Nicolò e Lello, due dei tre giovani chef fondatori della piattaforma, hanno creato, appositamente per il Consorzio, assieme al loro team di talent esperti, ovvero, Antonio La Cava, I Magistà, Francesco Saccomandi e Lulù Gargari, 6 golosissime ricette che verranno presentate al pubblico con 2 Showcooking e 4 Reel, visibili a partire da questa settimana su tutti i canali web della community di Chef in Camicia (Facebook, Instagram e Tik Tok).

“La partnership con Chef in Camicia - afferma il Presidente del Consorzio, Libero Stradiotti - nasce dal desiderio di avvicinarsi ancora di più ai consumatori ed in particolare alle generazioni più giovani in maniera autentica, in perfetta armonia con gli obiettivi che il Consorzio si è dato all’interno del progetto “Choose your taste, sweet or spicy, only from Europe”. Chef in Camicia, infatti, punta a dar voce a chi crede alla sostenibilità e al rispetto delle tradizioni, valori che il Consorzio di Tutela Provolone Valpadana DOP sta promuovendo, attraverso attente ed efficaci campagne di informazione, in grado di rendere consapevole il pubblico in merito alle caratteristiche del prodotto di origine protetta rispetto a quello contraffatto o non tutelato.”

Ecco un piccolo assaggio di quelle che sono le proposte realizzate:

Andrea e Lello, assieme allo chef Antonio La Cava, illustrano la preparazione di un delizioso Raviolo al burro versato con Provolone Valpadana DOP piccante e di filanti e fragranti Crocchette di riso fritte abbinate invece alla versione dolce del prodotto.

Sempre lo chef La Cava, ci accompagnerà poi nella creazione di un secondo piatto assolutamente delizioso nella sua semplicità: gli Asparagi alla bismarck con uovo in camicia, vellutata di patate e Provolone Valpadana DOP piccante.

Gli ironici e divertenti Magistà, invece, ci guideranno alla creazione di appetitosi Involtini di mortadella ripieni dell’iconico formaggio, nella sua declinazione dolce mentre il creatore digitale Francesco Saccomandi e la chef digitale Lulù Gargari, ci delizieranno rispettivamente con un Muffin al Provolone Valpadana DOP piccante, pancetta e patate e una Mini cocotte di pasta al forno radicchio e Provolone Valpadana DOP dolce.

Promotore del progetto è il Consorzio Tutela Provolone Valpadana, l’organismo che associa 11 caseifici produttori e circa 700 aziende agricole autorizzate a conferire latte: nel 2020 sono state oltre 70.000 le tonnellate di latte conferito per un totale di circa 7.300 tonnellate di Provolone Valpadana DOP e più di 6.700 tonnellate di Provolone Valpadana DOP prodotto – al 30/11/2021, in linea con l’anno precedente. Oltre all’attività di tutela, il Consorzio svolge attività di informazione e ricerca per promuovere il consumo e la conoscenza del Provolone Valpadana DOP e sostiene diverse attività legate alla sostenibilità ambientale, economica e sociale.

La nuova partnership con “Chef in Camicia” rientra nell’ambito delle attività promozionali previste dal progetto “CHOOSE YOUR TASTE, SWEET OR SPICY, ONLY FROM EUROPE”, campagna triennale che gode del co-finanziamento dalla Commissione Europea e si propone di migliorare il grado di riconoscibilità dei prodotti a marchio europeo di qualità e aumentarne competitività e consumo. Maggiori info al sito www.sweetorspicycheese.eu