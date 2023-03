Provolone Valpadana, Sweet or Spicy Night Out accende la notte romana. Sold-out l’Aperò del formaggio Dop

Le oltre 500 persone intervenute sanciscono il successo del suggestivo evento gourmet che ha illuminato ieri sera la capitale. Tutto esaurito per la “Sweet or Spicy Night Out”, l’Apéro Show promosso dal Consorzio Tutela Provolone Valpadana nella sfarzosa Villa Aurelia, aperta eccezionalmente al pubblico per la speciale occasione.

La serata era una festa dedicata a tutti i romani. E i romani hanno risposto con un entusiasmo che conferma la notorietà del Provolone Valpadana DOP e la passione per il suo gusto inconfondibile. A coronare il successo dell’evento, anche la presenza di stampa, opinion leader e rappresentanti istituzionali, che hanno avuto l’opportunità di un’anteprima dedicata.

Ampiamente soddisfatto il Presidente del Consorzio, Libero Stradiotti: «L’incredibile partecipazione a questo evento ha superato di gran lunga le nostre aspettative: è certamente il segnale che il Provolone Valpadana DOP è conosciuto e molto apprezzato dai consumatori e, in questo specifico contesto, dai cittadini romani. Siamo, oltremodo, soddisfatti perché questa serata è il coronamento della seconda annualità di un progetto che coinvolge il Consorzio su diversi fronti con l’obiettivo di valorizzazione il nostro formaggio in Italia e non solo. Solo per citare alcuni dei risultati raggiunti, oltre 3,5 milioni di persone sui media, 37 milioni di contatti con lo spot TV e 7 milioni di impression dalla campagna online».

L’Apéro Show, inaugurato alle 18 con un momento di benvenuto da parte del Presidente del Consorzio Libero Stradiotti, è proseguito fino alle 22:30 in un susseguirsi di emozioni e suggestioni, a cominciare dagli scorci e dalle sontuose atmosfere regalate da Villa Aurelia. Coinvolgenti le esibizioni artistiche di performer di fama internazionale, come altrettanto invitanti i percorsi di degustazione che hanno permesso di scoprire la grande versatilità del formaggio protagonista dello show.

In due diverse aree della struttura, gli ospiti hanno potuto assaporare, in purezza o in versione ricettata, il Provolone Valpadana DOP, nelle due anime che lo contraddistinguono: quella piccante e quella dolce.

Questa iniziativa rientra, infatti, nell’ambito delle attività promozionali previste dal progetto “CHOOSE YOUR TASTE, SWEET OR SPICY, ONLY FROM EUROPE”, campagna triennale voluta dal Consorzio, che gode del co-finanziamento dalla Commissione Europea e si propone di migliorare il grado di riconoscibilità dei prodotti a marchio europeo di qualità e aumentarne competitività e consumo.

Promotore dell’evento è il Consorzio Tutela Provolone Valpadana, l’organismo che associa 11 caseifici produttori e circa 700 aziende agricole autorizzate a conferire il latte. Nel 2022 sono state circa 70.000 le tonnellate di latte trasformato per un totale di oltre 7.100 tonnellate di Provolone Valpadana DOP e più di 600.000 forme. Oltre all’attività di tutela, il Consorzio svolge attività di informazione e ricerca per promuovere il consumo e la conoscenza del Provolone Valpadana DOP e sostiene diverse attività legate alla sostenibilità ambientale, economica e sociale.