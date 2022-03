Psa, Comagri Senato. Icardi (Conferenza Regioni): Fondi insufficienti. Lavorare immediatamente su recinzione, rischio enorme per export

“Una delle prime misure che abbiamo voluto mettere in evidenza è che nell’articolo 1, comma 1 e 2, erano previste mischiate due attività, ovvero l’attività di eradicazione della peste suina nella popolazione di suini domestici e poi l’attività di contenimento della popolazione selvatica, ovvero i cinghiali che sono oggi presenti in numero straordinario. Quest’ultima attività di gestione e depopolamento va separata e gestita dal settore agricoltura, mentre quella relativa agli allevamenti è relativa alla sanità. Abbiamo perciò proposto una modifica al decreto che tiene separate queste sue misure.”

Così in Comagri Senato Luigi Icardi, Assessore sanità Piemonte, in merito al ddl n. 2533 (d-l n. 9/2022 contrasto peste suina) rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

“Un secondo elemento è dichiarare uno stato di emergenza, chiediamo sia inserito nel decreto. Nel solo Piemonte la produzione suinicola consta di un 1,3 milione di capi allevati in allevamenti convenzionali con un indotto della filiera che supera un miliardo di euro. In questo siamo superati solo dalla Lombardia e seguiti dall’Emilia Romagna. Immaginiamo quale tragedia economica sia il passaggio della psa dal selvatico al domestico. Per questo è importante lo stato d’emergenza, soprattutto i poteri del commissario straordinario. Abbiamo chiesto e ottenuto dal ministero la nomina di un commissario interregionale che possa gestire le attività. Deve essere dotato di poteri straordinari legato alla psa e delle necessarie dotazioni finanziarie.

Dal punto di vista operativo l’Ue ha identificato una priorità per i comuni interessati dalla psa, ovvero di circoscrivere l’area impedendo la circolazione degli animali selvatici con il posizionamento di una recinzione che dovrebbe essere lunga 270 chilometri e per poterlo fare servono poteri speciali al commissario per superare una serie di normative. Se non riusciamo a porre questa recinzione, come chiesto dall’Ue, sarà difficile evitare che gli animali possano spostarsi dall’area infetta, col rischio di intaccare altre regioni” sottolinea Icardi.

“Importante è quindi anche l’attività di depopolamento dei cinghiali che inizieremo già noi come regione. Contestualmente dobbiamo poi implementare le misure di bio sicurezza in tutti gli allevamenti.

Stanziamento di 15 mln per queste misure a livello nazionale è del tutto insufficiente. Solo per la parte piemontese i preventivi di spesa per la recinzione ammontano a 8 mln euro, occorre dunque trovare finanziamenti per la bio sicurezza degli allevamenti e per il depopolamento del selvatico.

Ci sono poi 35 mln euro per gli indennizzi, parliamo qui delle attività all’aperto e turistiche vietate nelle zone infette.

Abbiamo poi messo in campo 1,8 mln euro per l’abbattimento di tutti i maiali presenti negli allevamenti delle zone infette. Sono oltre 5.000 ma non c’è alcun macello che voglia ritirarli, proprio per paura della psa, siamo dunque costretti alla distruzione anche di animali sani per evitare il passaggio della malattia. Se ciò dovesse avvenire ci troveremmo col blocco dell’export e con molti Stati che non riconoscono la regionalizzazione del paese bloccando così le importazioni da tutta italia. Questo creerebbe un danno significativo alla nostra economia ed il mercato già ora ha perso valore. Pensiamo poi al blocco dei sottoprodotti del settore, e qui l’effetto sarebbe devastante. Le dotazioni finanziarie sono dunque molto esigue se pensiamo ai rischi che abbiamo di fronte” prosegue Icardi.

“Ricapitolando: stato d’emergenza, poteri straordinari al commissario con relativi fondi a disposizione, distinzione tra bio sicurezza e depopolamento cinghiali che devono essere separati nel decreto.

Al momento la recinzione non è iniziata in alcuna zona e con l’approssimarsi della primavera gli animali cominceranno a muoversi. Sarebbe utile nutrirli nella zona infetta per evitare il loro spostamento. Attualmente non possiamo farlo, per questo sono utili i poteri speciali al commissario.”