PSA, La Pietra (FdI): provvedimento in discussione è sgonfio. Serve azione forte di eradicamento dei cinghiali in zona rossa

"Gli allevatori chiedono di fare subito e presto per combattere la PSA. Dalla prima segnalazione, con cui è stata rilevata la presenza della peste suina africana, sono passati due mesi prima del decreto. Dal 17 febbraio è poi passato un ulteriore mese e siamo riusciti ad attivare solamente la burocrazia, semplicemente bloccando tutte le attività ludico-venatorie nei boschi. C'è decisamente qualcosa da rivedere: dobbiamo modificare la legislazione italiana per il contenimento della fauna selvatica. La Commissione agricoltura ha approvato una relazione il 30 giugno dello scorso anno, in cui si faceva riferimento ad alcune specie animali dannosi per l'agricoltura, tra cui proprio il cinghiale, con i relativi rischi sanitari che potevano gravare sul comparto dell'allevamento dei suini, con riferimento proprio alla peste suina africana. Quindi l'attenzione era stata posta con mesi di anticipo. Tra le soluzioni proposte erano presenti un controllo della sua diffusione sul territorio, attraverso una prevenzione efficace, e una modifica della legge 157. Oggi invece di prevenire dobbiamo affrontare una emergenza, ma abbiamo trovato di fronte ostruzionismo, soprattutto da parte di alcuni membri gruppo misto e di una parte del gruppo M5S. Se invece questo documento fosse stato approvato in aula oggi avremmo affrontato l'emergenza in maniera diversa, con un piano di prevenzione che le regioni non hanno potuto attuare. In questo modo mettiamo a rischio una parte importante della filiera zootecnica che coinvolge decine di migliaia di posti di lavoro e una parte del nostro Pil.

Il provvedimento attuale è nato "sgonfio", il commissario è solo un coordinatore, senza poteri e risorse, ci sono solo 10 milioni di euro a disposizione. Serviva maggiore attenzione e maggiore coscienza per investire. Quanto tempo ci vorrà per fare 250 km di recinzioni? La popolazione dei cinghiali in questo periodo aumenterà in maniera esponenziale: servirà un'azione forte per l'eradicazione in zona rossa, poi da estendere in tutta Italia".

Così il Senatore Patrizio Giacomo La Pietra, in occasione della discussione in aula per la conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).