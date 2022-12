PSN, Alleanze Cooperative: bene ok Ue al piano, occorre ora velocizzare sui decreti, applicativi

“Accogliamo positivamente l’approvazione del Piano strategico Nazionale dell’Italia, ora però auspichiamo che il Ministero velocizzi sui Decreti applicativi per permettere agli agricoltori di partire a gennaio 2023 con regole certe”. Così il presidente di Alleanza cooperative Agroalimentari Carlo Piccinini commenta il via libera della Commissione Europea al PSN presentato dall’Italia, documento che fissa le regole per l’applicazione della nuova Politica Agricola Comune nel nostro Paese e che era stato rivisto dal nostro ministero a seguito delle osservazioni ricevute da Bruxelles.

“Il Piano strategico Nazionale contiene importanti novità – prosegue Piccinini - in particolare il nuovo Fondo di gestione del rischio per le calamità catastrofali Agricat. A decorrere dal 2023, infatti, il sistema di gestione del rischio in agricoltura si potrà avvalere di un’importante novità, ovvero una copertura mutualistica di base per tutte le aziende agricole percettrici di pagamenti diretti contro i danni alle produzioni causati da eventi avversi di natura catastrofale (gelo e brina, siccità, alluvione)”.

“Peccato solo che l’Italia – così conclude il Presidente di Alleanza cooperative Agroalimentari - non abbia saputo cogliere la possibilità offerta dal nuovo Regolamento UE in merito all’attivazione di nuove Organizzazioni Comune di Mercato (OCM) nei settori zootecnico e lattierio-caseario, nei quali a nostro avviso se ne avvisava maggiore esigenza. Rimarrà questa l’occasione mancata della nuova Programmazione. Auspichiamo che questo punto possa essere rivisto in fase di revisione di medio termine già nel 2024”.