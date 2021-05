Psn, Comagri Camera. Caner (Conferenza regioni e province autonome): Approvato documento obiettivi Psn. Definire modello di governance, centrale ruolo regioni come autorità di gestione

“Abbiamo approvato un documento in commissioni politiche agricole, e poc’anzi anche in conferenza delle regioni, così da diventare il documento ufficiale sugli obiettivi del piano strategico nazionale nel quadro della nuova pac” dichiara in Comagri Camera Federico Caner, assessore agricoltura regione Veneto e coordinatore commissioni politiche agricole della conferenza delle regioni.

“È necessario assicurare un settore agricolo e agroalimentare strutturato capace di garantire la sicurezza e la qualità negli approvvigionamenti alimentari. Allo stesso tempo il settore è chiamato a rispondere alle sfide dell’emergenza climatica e dalla crescente domanda di sostenibilità ambientale. Le strategie Ue farm to fork e sulla biodiversità stabiliscono per il 2030 obiettivi molto ambiziosi in tema di riduzione di fitofarmaci e fertilizzanti e di diffusione delle pratiche biologiche. All’agricoltura viene inoltre richiesto di contribuire anche alle politiche Ue finalizzate alla riduzione delle emissioni clima alteranti, alla tutela delle acque e del suolo, alla produzione di energia da fonti rinnovabili” prosegue.

“L’agricoltura è però anche il settore maggiormente colpito dagli effetti dei cambiamenti climatici che mettono a rischio le produzioni e la sopravvivenza delle aziende.

Si pone quindi il tema di come coniugare gli obiettivi di sostenibilità ambientale, l’adattamento ai cambiamenti climatici e il necessario mantenimento della produttività e competitività delle imprese agricole, al fine di garantire cibo, qualità e sicurezza alimentare a prezzi accessibili per tutti. Per rispondere a queste sfide occorre agire contemporaneamente su più fronti.

Altro tema chiave è quello della bioeconomia e dell’economia circolare, in cui l’agricoltura gioca un ruolo centrale. L’obiettivo è duplice, da una parte ridurre le emissioni e il consumo di combustibili fossili, dall’altro puntate ad una maggiore autonomia del comparto sul lato dell’energia e dei fertilizzanti” sottolinea Caner.

“Sul fronte degli scambi commerciali è indispensabile attuare il principio di reciprocità per evitare l’importazione di prodotti agricoli e agroalimentari a minor costo, che non rispettano gli stessi standard sociali, ambientali e igienico sanitari dell’Ue. Tutelando inoltre le produzioni a denominazione d’origine che sono garanzia di qualità, sostenibilità e radicamento territoriale.

Il principale strumento ai canali di finanziamento per raggiungere questi obiettivi resta la politica agricola comune dell’Ue, insieme al programma Horizon Europe che stanzia 10 mld euro per la ricerca in campo agroalimentare.

In questo momento le istituzioni europee sono impegnate nei triloghi decisivi per definire alcuni aspetti nodali e procedere all’approvazione del pacchetto legislativo relativo alla pac 23-27” evidenzia.

“Alcuni temi della riforma pac richiamano una particolare attenzione. Le regioni richiamano l’attenzione sul fatto che lo stanziamento a sostegno della pac 2021-2027 di 344 mld euro segna una riduzione reale rispetto al 2014/2020 del 9,9% per il primo pilastro, e dell’11,7% per il secondo pilastro.

Dobbiamo essere consapevoli che la commissione europea col green deal e il consiglio dei capi di stato e governo con l’accordo di luglio 2020 sul quadro finanziario pluriennale, incaricano la pac di obiettivi ambientali e climatici che si affiancano agli obiettivi del tratto istitutivo dell’Unione europea. Articolo 39 del trattato prevede che A) le finalità della politica agricola comune sono di incrementare la produttività, sviluppando il progresso tecnico e assicurando lo sviluppo razionale della produzione. B) di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola grazie al miglioramento del reddito. C) stabilire i mercati e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e prezzi ragionevoli” dichiara Caner.

“Il confronto istituzionale europeo in corso prevede l’introduzione nei regolamenti pac di vincoli di destinazione di una quota sensibile, dal 30 al 40% delle risorse a favore degli obiettivi ambientali e del clima, allo scopo di conseguire target al 2030 più che sfidanti come 25% sau a biologico e 50% in meno utilizzo fitofarmaci e antibiotici. Tuttavia le risorse destinate alla pac non sono in linea con la crescente ambizione.

Le regioni, già ad inizio 2019, hanno messo in evidenza i rischi della concentrazione in un unico documento programmatorio nazionale, il Psn Pac, di tutti gli strumenti della politica agricola comune. Infatti per lo sviluppo rurale ne può risultare compromessa la capacità di declinare con efficacia gli obiettivi perseguiti, avendo a riguardo delle grandi differenze tra territori e agricolture italiane.

Dal 17 aprile 2019 le regioni e province autonome con un documento di proposta chiedono di continuare ad esercitare le prerogative esercitate dalla costituzione italiana e di svolgere il ruolo di autorità di gestione superando la formulazione della commissione Ue che prevede una sola autorità di gestione per stato membro. Di introdurre poi i programmi operativi regionali quale strumento di attuazione delle parti della pac che nell’ambito del piano strategico nazionale saranno attribuite all’autorità di gestione regionali. Di garantire autonomia alle regioni e alle province autonome nell’ impostazione degli interventi dei programmi operativi regionali” prosegue.

“Su questi temi ci siamo confrontati col governo. Il lavoro di predisposizione del Psn attribuito dalle bozze di regolamenti al governo tramite Mipaaf è stato avviato a fine 2019, interrotto e poi ripreso solo a marzo 2021 senza indicare una ipotesi chiara e definita di governance del piano Psn e di ruolo programmatorio e di gestione.

Per governare tale processo le regioni e province autonome chiedono sia definito al più presto il modello di governance per il periodo 2023/2027, tenendo conto dell’assetto istituzionale in coerenza con la nostra costituzione, e in particolare che venga confermato: 1) per gli interventi di pagamenti diretti la programmazione e gestione da parte del Mipaaf di intesa con le regioni e le province autonome. 2) per gli interventi settoriali la programmazione del Mipaaf di intesa con le regioni e le province autonome. 3) per gli incrementi di sviluppo rurale la programmazione e gestione delle province autonome ad eccezione di alcuni interventi di valenza nazionale, penso alla gestione del rischio.

A questa articolazione della responsabilità vanno ispirati i documenti di programmazione e gli strumenti di governance. Occorre avviare poi la riflessione per fare ordine tra le molteplici opzioni legate al piano strategico nazionale.

Le questioni principali, in conclusione, sono di avere un ruolo nell'autorità di gestione come regioni. È fondamentale in virtù delle differenze tra le varie agricolture del nostro paese.

Altrettanto importante è poi che i dati Agea siano messi a disposizione" conclude.