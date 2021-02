Psr Campania, parte il cnpa. Caputo, verso un new deal dell’agricoltura in Campania

“L’obiettivo -spiega l’Assessore Nicola Caputo- è quello di creare mediante una ‘comunità di pratica’, un Piano di Sviluppo Rurale, nuovo, condiviso e partecipato, superando errori e criticità del passato. Insomma una programmazione trasparente ed efficace, incentrata sui risultati e con una maggiore ambizione per l’ambiente, per l’innovazione, per le filiere e per il ricambio generazionale. Interventi che sappia no leggere e declinare in chiave di sviluppo, l'agricoltura della nostra Regione. Il Comitato e il metodo del benchlearning, saranno in grado di portare alla nostra agricoltura, un contributo significativo per affrontare le moderne sfide.”

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK