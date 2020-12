Psr: Cia, Confagricoltura e Copagri Lazio scrivono ad assessore onorati, puntare su misure a superficie per sostenere tessuto produttivo agricolo

“L’impresa agricola è il pilastro del sistema rurale per le attività economiche che genera, per le positive ricadute in ambito socioeconomico e per la salvaguardia territoriale e ambientale; per tali ragioni, riteniamo che le misure a superficie, accanto a quanto previsto per gli investimenti, siano le uniche in grado di garantire un reale sostegno al tessuto produttivo agricolo con l’effetto indotto di traino, sia per le filiere dei distretti di produzione che per il territorio e per le aree rurali più in generale”. Lo sottolineano i presidenti regionali di Cia-Agricoltori italiani Fabrizio Pini , Confagricoltura Alessio Trani e Copagri Guido Colasanti , che hanno inviato una lettera in merito all’assessore regionale all’agricoltura Enrica Onorati .

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK