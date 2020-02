PSR, CONFAGRICOLTURA PUGLIA: BENE PROROGA 12 MESI, ORA RISPOSTE IMMEDIATE

L'Unione Europea avrebbe prorogato di 12 mesi il termine del Psr. Lo riferiscono fonti vicine a Bruxelles. Per Confagricoltura Puglia è “un'ottima notizia” che arriva in un momento difficile per l'agricoltura della regione. Il 31 dicembre è scaduto il termine di spesa assegnato dall'Unione Europea per i fondi stanziati nel 2017 che la Regione non aveva erogato entro la scadenza prevista. Adesso, entro il 31 dicembre 2020 solo di quota Feasr dovranno essere spesi 215 milioni di euro. In tutto, compresa la quota nazionale, la somma dovrebbe arrivare a circa mezzo miliardo di euro di investimenti. “La proroga è un'ottima notizia, ma non deve servire a spostare avanti il problema – ha commentato a caldo il presidente di Confagricoltura Puglia Luca Lazzàro - C'è l’esigenza di spendere al più presto e bene i fondi e di dare risposte immediate alle carenze strutturali del dipartimento agricoltura della regione Puglia”.

