Psr Fvg 2014-2020: catalogo formativo per lo sviluppo rurale. Quattro nuovi corsi presto al via

La produzione in proprio di nuovi prodotti da forno per l'agriturismo, le tecniche di potatura invernale e le tecniche di potatura verde e la gestione dell'agrosistema, tenendo conto del microbioma del suolo, cioè l'insieme del suo patrimonio genetico e delle sue interazioni ambientali. Sono i quattro temi di altrettanti nuovi corsi inclusi nel Catalogo per lo Sviluppo Rurale, realizzati attraverso i fondi dell’intervento 1.1 del PSR della Regione FVG 2014-2020, che continuano ad essere attivi nonostante il coronavirus, restano totalmente gratuiti e sono disponibili in un’ampia varietà per soddisfare le necessità del mondo agricolo, agroalimentare e forestale regionale.

I nuovi corsi partiranno non appena raggiunto il numero minimo di partecipanti e potranno essere sia in modalità in presenza sia in formazione a distanza, a seconda delle necessità e della disponibilità.

Fino ad oggi sono stati 3.283 gli allievi formati attraverso 460 corsi svolti tra coaching individuali e percorsi collettivi in aula, per un totale di 9.432 ore di formazione erogate. Nel 2020, a seguito delle misure di contenimento, i corsi erano stati sospesi, ma sono poi immediatamente ripresi in modalità a distanza. Solo dall’inizio di quest’anno sono già stati avviati 36 coaching e 9 corsi. Altri 20 coaching sono già programmati.