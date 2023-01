Qualivita, Italia Next Dop il 1° Simposio Scientifico delle Filiere DOP IGP per rispondere alle nuove sfide del settore. VIDEOINTERVISTE DI: De Carlo, Frascarelli, Rosati, Fanti, Guidi, Di Lauro

Si è svolta oggi la presentazione di ITALIA NEXT DOP - 1° Simposio Scientifico Filiere DOP IGP, organizzato da Fondazione Qualivita, in collaborazione con Origin Italia, CSQA, Agroqualità e Poligrafico e Zecca dello Stato, per diffondere la ricerca scientifica nelle filiere nazionali a Indicazione Geografica.

ITALIA NEXT DOP è un’iniziativa di alta formazione professionale, completamente dedicata alle nuove sfide contemporanee del settore agroalimentare, come “Nuovi regolamenti europei”, “Mercato e consumi”, “Crisi ambientali ed energetiche”, “Benessere e nutrizione” e “Piani di Sostenibilità”. Il Simposio, che si terrà il 22 febbraio a Roma, è patrocinato dal MASAF, dai massimi enti di ricerca italiani come ISMEA, ENEA, CREA, CNR e dal CONAF e vedrà protagonisti i massimi esperti delle settore delle IG come ricercatori esperti, professionisti e manager dei Consorzi di tutela che presenteranno gli studi e le ricerche scientifiche più avanzate del settore DOP IGP.

Di seguito tutti gli interventi: