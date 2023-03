Qualivita, McDonalds. Lollobrigida: bene la scelta di utilizzare pomodoro Pachino. Modello standardizzato non funziona in Italia. VIDEOINTERVISTA

“La qualità è un valore aggiunto che intendiamo difendere e non ci arrenderemo alla standardizzazione dei prodotti iper processati, che portano soldi alle multinazionali e nulla come valore aggiunto in termini di produzione alle piccole e medie imprese, che sono l’ossatura della nostra nazione.”

Così il ministro Masaf, Francesco Lollobrigida, nel corso dell’incontro “Dare valore all’Italia: i protagonisti del Made in Italy a confronto sul valore delle filiere e dei territori“, organizzato da McDonald’s con la partecipazione di Fondazione Qualivita.



“Per affrontare la crisi avevo sollecitato molti settori della distribuzione a investire sulla produzione nazionale. In questo caso avevo chiesto se potesse essere valorizzato il pachino proprio perché c’era una crisi che mi era nota e McDonalds è stata ricettiva. Lo fanno certamente per aiutare queste filiere, ma hanno anche capito che la ristorazione standardizzata, cioè il vecchio modello di McDonalds pre 2006, non funzionava più. Questo modello non funziona specialmente in Italia, qui occorre investire sulla qualità e la scelta di McDonalds va in questa direzione. Oggi sono ristoranti che offrono la qualità italiana e da oggi rientra anche il pomodoro pachino.”