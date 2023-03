Qualivita, McDonald’s. Prandini: collaborazione che valorizza il lavoro dei nostri agricoltori e allevatori. VIDEOINTERVISTA

"Riteniamo che la collaborazione tra Coldiretti e McDonald abbia la finalità di valorizzare il lavoro dei nostri agricoltori, soprattutto per alcune filiere. Mi piace ricordare che McDonald, per la maggior parte dei prodotti, utilizza prodotti che provengono tutti dall'agricoltura italiana, ma la sfida ulteriore è quella della sostenibilità delle nostre aziende e dei nostri allevamenti. Si tratta di un tema che a noi sta particolarmente a cuore e grazie a questa collaborazione oggi possiamo presentare dati di carattere scientifico che dimostrano come il settore zootecnico italiano è il più sostenibile a livello mondiale".

Così ad AGRICOLAE Ettore Prandini, presidente Coldiretti, nel corso dell’incontro “Dare valore all’Italia: i protagonisti del Made in Italy a confronto sul valore delle filiere e dei territori“, organizzato da McDonald’s con la partecipazione di Fondazione Qualivita.

"Vogliamo continuare ad investire sia per quanto riguarda per la sostenibilità, sia per il benessere animale. Porteremo esempi concreti su quello che stanno facendo le nostre aziende in tutto il paese. Vogliamo arrivare un giorno a far si che le nostre aziende siano visitabili, questo grazie ad un progetto messo in campo con McDonald, con cui potremo valorizzare anche il nostro comparto ortofrutticolo, con opportunità di crescita e sviluppo per le imprese italiane".